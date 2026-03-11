Anthony Edwards a vécu l’un de ses pires matches de la saison face aux Lakers. Après la rencontre, Luka Doncic a expliqué comment la défense de Los Angeles avait réussi à neutraliser la star des Timberwolves.

Les Los Angeles Lakers ont signé une victoire convaincante face aux Minnesota Timberwolves (120-106), mais la vraie performance de la soirée s’est peut-être jouée en défense.

La franchise californienne a réussi à neutraliser presque totalement Anthony Edwards, limité à 14 points à 2/15 au tir (1/10 à trois points) en 31 minutes. Après la rencontre, Luka Doncic a expliqué comment les Lakers s’y sont pris pour contenir l’une des attaques les plus explosives de la ligue.

Marcus Smart en première ligne

Pour Doncic, la clé du plan défensif se trouve d’abord dans le travail de Marcus Smart, chargé de défendre sur Edwards dès le début du match.

« Évidemment, tout commence avec Smart. C’est lui qui était sur lui au départ. »

Le Slovène a néanmoins insisté sur un point : face à un joueur du calibre d’Edwards, la défense ne peut jamais être l’affaire d’un seul joueur.

« Contre des joueurs comme lui, il faut toute l’équipe pour les arrêter. Ce n’est jamais une seule personne. Je pense qu’on a fait un super travail collectivement. »

Une défense collective efficace

Les Lakers avaient déjà affronté Edwards en playoffs la saison dernière, lors d’une série remportée par Minnesota (4-1). Mais depuis, Marcus Smart est arrivé. Et avoir un tel profil a impacté l’identité défensive de l’équipe dans son ensemble.

Grâce à ce travail collectif, Los Angeles a contribué à ce qu’Edwards réalisel’un des matches les moins efficaces de sa carrière lorsqu’il tente au moins 15 tirs.

Un triple-double pour Doncic

Pendant que la défense contenait la star des Wolves, Luka Doncic a également brillé offensivement. Le meneur des Lakers a signé 31 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, menant son équipe vers une victoire solide.

Une performance complète qui illustre le projet des Lakers : combiner création offensive et défense collective pour rivaliser avec les meilleures équipes de la conférence Ouest.