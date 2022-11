Luka Doncic désormais seul dans l’histoire avec Wilt Chamberlain

Il ne s'agit pas d'un secret, Wilt Chamberlain possède probablement les records les plus affolants de l'histoire de la NBA. Même dans une Ligue de plus en plus offensive, il reste quasiment impossible de s'approcher de ses performances. Mais sur ce début de saison, Luka Doncic se trouve sur une autre planète.

Pour permettre la victoire des Dallas Mavericks face aux Toronto Raptors (111-110), le Slovène a planté 35 points. Ainsi, l'ex-joueur du Real Madrid a marqué 30 points ou plus lors des 8 premières rencontres de cette saison 2022-2023.

Du jamais vu dans l'histoire de la NBA, à l'exception bien sûr de Chamberlain. L'ancien pivot a réalisé une telle prouesse en 1959-1960 et en 1962-1963. Autant dire que Doncic fait donc très fort !

"Il a vraiment tout fait pour nous sur ce match. Il continue de surprendre les gens. Je me demande même s'il se surprend lui-même parfois", a commenté son coach Jason Kidd.

Pour l'anecdote, Chamberlain a réussi à prolonger sa série en 62-63 sur les 23 premiers matches. Si Luka Doncic veut vraiment marquer l'histoire de la NBA, il a donc encore un très long chemin à parcourir. En attendant, le leader des Mavs se montre à la hauteur des grandes attentes placées en lui.

Luka Doncic, le créateur de plaisirs a régalé son monde