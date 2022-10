Luka Doncic, le créateur de plaisirs a régalé son monde

Après la déception connue à l'Eurobasket en septembre, Luka Doncic n'a pas de temps à perdre en NBA. Considéré comme l'un des favoris pour le titre de MVP, le leader des Dallas Mavericks réalise un début de saison tout simplement exceptionnel.

Alors que son équipe affiche un bilan à l'équilibre (2 victoires - 2 défaites), le Slovène multiplie les copies XXL : 35 points, 32 points, 37 points et enfin 41 points. Un rythme totalement fou et la confirmation des facilités du prodige face aux espaces laissés dans la Ligue.

Mais surtout, avec sa domination, Doncic en profite pour régaler son monde. Contre les Brooklyn Nets (129-125) la nuit dernière, le natif de Ljubljana a ainsi brillé en mettant les projecteurs sur ses coéquipiers.

Luka Doncic distribue les cadeaux

En effet, malgré un affrontement face aux superstars des Nets, Kevin Durant (37 points) et Kyrie Irving (39 points), Doncic s'est clairement imposé comme le meilleur joueur sur le parquet. Sur le plan statistique, son différentiel (+20, le meilleur de la partie) le prouve. Mais l'impression dégagée l'a également démontré.

Agressif, le #77 des Mavs a fait vivre un enfer à la défense adverse. Agressif, il a rapidement trouvé son rythme en prenant le jeu à son compte. Sans être dans un grand soir à longue distance (2/6), il a profité de ses qualités pour faire très mal à Brooklyn par ses pénétrations.

Et à force de punir les lacunes défensives adverses, ils ont commencé à lui fermer la porte. En ouvrant des possibilités à ses coéquipiers. Et à ce moment-là, le talent de 23 ans a su s'adapter. En distribuant les caviars (14 au total), à l'image de sa passe incroyable pour Maxi Kleber.

"C'était vraiment une passe ridicule. Je ne sais pas comment il l'a vu, mais pour une raison quelconque, en jouant avec Luka depuis longtemps, j'ai pensé qu'il pourrait voir cette passe. Quand je l'ai vu dans sa situation, je me suis dit que je devais être prêt, et puis la passe est arrivée. Je ne sais pas comment il a pu la voir, pour être honnête. Vous devez lui demander vous-même. Mais c'était une passe incroyable", a d'ailleurs résumé l'Allemand. "Honnêtement, je ne sais pas. C'est difficile à expliquer. Je ne connais pas vraiment la réponse à cette question. J'essaie certaines choses sur le terrain. C'est tout. Parfois, à l'entraînement, je tente de faire des choses stupides, probablement... Et parfois, en match, ça marche", a répondu Doncic.

Et dans les moments chauds, malgré la possibilité d'endosser le costume de héros pour l'emporter, il a conservé cette mentalité. A 1 seconde du terme de la rencontre, Doncic a ainsi attiré l'attention des défenseurs adverses pour décaler Reggie Bullock, absolument seul à l'opposé.

Un tir raté et une prolongation à disputer. Mais malgré l'échec de son partenaire, le leader de Dallas n'a pas changé sa manière de jouer...

CQFR : Doncic ensorcelle les Nets, Curry apaise les Warriors

Un altruisme payant...

Et si Doncic a dominé pendant quasiment l'intégralité de la rencontre, sa performance lors de la prolongation est probablement à montrer dans tous les centres de formation. Après un premier panier réussi pour montrer la voie, le Slovène a véritablement joué avec ses adversaires.

Surtout, il a affiché une confiance aveugle en ses coéquipiers. Malgré le raté de Bullock quelques minutes plus tôt, le boss des Texans a continué de servir ses partenaires, très souvent seuls derrière l'arc. Le résultat ? Trois paniers primés consécutifs pour Tim Hardaway Jr, Kleber... et Bullock !

En moins de 2 minutes sur cette période supplémentaire, Doncic a donc directement contribué à 11 points pour prendre 9 unités d'avance et ainsi quasiment plier les débats. Et par la suite, il va encore brillé avec un tir réussi et une nouvelle passe décisive pour Hardaway Jr.

"De toute évidence, Luka est probablement le meilleur joueur pour réussir des tirs difficiles quand le moment est important. Mais il sait aussi quand prendre les bonnes décisions. Il sait quand il doit tirer lui-même et quand il doit faire tirer les autres", a apprécié Kleber. "Il rend les autres meilleurs. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Il fait des actions pour les autres. 14 passes décisives, et ça ne prend même pas en compte les fois où il fait le décalage avec l'avant-dernière passe. Donc il met une pression incroyable. Tout est autour de lui. Il a énormément de responsabilités et les assume quasiment tous les soirs", a reconnu le coach des Nets Steve Nash.

Il s'agit de l'une des clés pour les Mavs. Avec des défenses qui vont se concentrer, de plus en plus, sur lui, il doit parvenir à impliquer ses coéquipiers. Est-ce qu'ils seront à la hauteur pour viser très loin de cette saison ? En attendant, avec de telles copies, Luka Doncic peut déjà rêver d'un premier trophée...

