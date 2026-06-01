Luke Kornet, le porte-bonheur des Spurs

Dans un game 7 qui a tenu en haleine jusque dans les dernières secondes dans la nuit de samedi à dimanche, les Spurs de Victor Wembanyama ont finalement pris le dessus sur OKC. Avec cette victoire, San Antonio s'est qualifié pour les finales NBA. S'il s'agit de la première participation depuis 2014 pour la franchise texane avec de nombreux joueurs de l'effectif qui n'ont jamais été sur cette scène, ce n'est pas le cas d'un certain Luke Kornet.

L'ancien pivot de Vanderbilt n'en est effectivement pas à son coup d'essai. À 30 ans, il va vivre sa troisième participation en Finales NBA en cinq ans. Aucun autre joueur de la ligue ne peut se vanter d'avoir cette statistique, pas même LeBron James, qui a longtemps enchainé les séries pour le titre avant de rejoindre les Lakers.

S'il a d'abord vécu la désillusion en 2022 face aux Warriors de Stephen Curry, Luke Kornet a finalement décroché la bague de champion en 2024 avec les Boston Celtics. Une consécration qui avait eu lieu dans des Finales assez peu disputées face à Dallas, avec une victoire en 5 matches pour les C's.

Un contre de folie

Pour un joueur de son calibre, c'est une sacrée performance. Luke Kornet n'est pas une star, mais un joueur de rotation qui a été très peu titulaire depuis le début de sa carrière en 2017. Depuis le début des playoffs 2026, le natif du Kentucky n'a joué en moyenne que 14 minutes.

Mais si Luke Kornet n'est pas le joueur le plus présent sur le terrain, il tire généralement le meilleur parti des minutes qui lui sont données. La preuve encore avec ce contre venu de nulle part sur Isaiah Hartenstein dans les derniers instants du game 7. Alors que l'on pensait que le pivot d'OKC allait s'accorder un panier facile, c'était sans compter sur Kornet, qui est venu de l'autre côté du parquet avec une détermination folle pour empêcher le Thunder de recoller au score. Un contre capital qui a peut-être sauvé San Antonio.

ARE YOU KIDDING ME LUKE KORNET??? WILD CHASEDOWN BLOCK IN TRANSITION 🤯 THE TYPE OF PLAYS YOU NEED TO WIN A GAME 7. pic.twitter.com/FP5Z4T0LHw — NBA (@NBA) May 31, 2026

Une action qui lui a valu les éloges de ses coéquipiers, dont Wemby : "J’étais tellement fier de lui, tellement heureux. C’est la définition d’une action décisive. C’est celui qui en avait le plus envie."

Alors même s'il n'est pas le joueur-clé de l'effectif sur le terrain, Luke Kornet est peut-être bien le porte-bonheur des Spurs pour cette année.