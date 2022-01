Magic Johnson critique les Lakers après une nouvelle lourde défaite

Magic Johnson n'a évidemment pas apprécié la défaite humiliante des Los Angeles Lakers contre les Denver Nuggets et l'a fait savoir.

Décidément, les Los Angeles Lakers n'arrivent pas à trouver une formule qui leur permet de naviguer paisiblement tout au long de la saison régulière. On pensait qu'ils montaient en puissance à la suite de leurs cinq victoires consécutives mais cette belle série paraît déjà loin après les trois revers de rang de LeBron James et compagnie. Surtout que la dernière en date fait particulièrement mal : ils ont pris une claque contre les Denver Nuggets (96-133). C'est seulement la deuxième fois de sa longue carrière que le King encaisse une telle rouste.

CQFR : Les Lakers massacrés par les Nuggets, KD blessé

Pour Magic Johnson, ça ne passe pas. L'ancienne gloire de la franchise hollywoodienne tenait à manifester son mécontentement sur les réseaux sociaux. Un tweet un poil moins plat que d'habitude, même s'il ne s'agit pas non plus d'un vrai coup de pression.

"En tant que fans des Lakers, nous pouvons accepter la défaite mais nous méritons mieux que ce manque un manque d'efforts et cette absence d'un sentiment d'urgence. Jeanie Buss, tu mérites mieux."

Russell Westbrook a été interrogé au sujet des propos de l'ex-Président de l'organisation et il n'a pas souhaité faire de commentaire, rappelant que chacun pouvait avoir son opinion. N'empêche que les Lakers sont vraiment décevants. Cette défaite les fait repasser en négatif avec désormais 21 victoires et 22 revers. En plus, leur calendrier est particulièrement compliqué sur cette fin de saison...