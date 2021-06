Malgré le fiasco, LeBron James continue sa domination historique en playoffs

LeBron James est déjà en vacances après la première élimination de son immense carrière au 1er tour des playoffs. Les détracteurs du King se frottent les mains et ses rivaux sont forcément heureux de ne pas avoir à croiser la route de la star des Los Angeles Lakers. Malgré ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. LeBron a passé un nouveau stade en termes de domination statistique dans l'histoire des playoffs NBA.

Grâce à sa longévité et son excellence, le "Chosen One" est désormais dans le top 10 all-time de la plupart des catégories statistiques mises en avant dans les boxscores. Jugez plutôt.

N°1 au nombre de matches joués en playoffs

N°1 au nombre de minutes

N°1 au nombre de matches gagnés

N°1 au +/-

N° au nombre de points marqués

N°1 au nombre d'interceptions

N°1 au nombre de paniers marqués

N°1 au nombre de lancers francs

N°2 au nombre de passes décisives

N°2 au nombre de paniers à 3 points

N°2 au nombre de triple-doubles

N°4 au nombre de double-doubles

N°6 au nombre de rebonds

N°10 au nombre de contres

Il y a des choses à redire sur la manière dont LeBron James et les Lakers ont géré cette série perdue face aux Phoenix Suns. Le langage corporel du King et la confiance qu'il a semblé manifesté envers ses camarades n'étaient pas optimaux. Cela dit, ça ne doit pas remettre en cause ce qu'il continue d'accomplir à 36 ans et après 18 ans de carrière.

Après ce fiasco, on peut être sûrs que LeBron se montrera désintéressé par ses accomplissements chiffrés et se concentrer uniquement sur le fait d'arriver à 100% prêt et reposé pour le début de la saison 2021-2022.

LeBron James, un été pour retaper une machine qui grince