Malik Beasley, « le meilleur shooteur du monde » ?

Malik Beasley a fait une saison splendide avec les Detroit Pistons, relançant sa carrière à coups de bombes à 3 points. Avec 319 paniers primés, l'ancien joueur des Nuggets a été le deuxième scoreur extérieur en NBA en 2024-2025, juste derrière Anthony Edwards. C'est 8 de plus que Stephen Curry, même s'il faut nuancer en précisant que Beasley a joué 12 matches de plus que le meneur des Warriors. En tout cas, cette magnifique saison a donné une confiance en lui assez énorme au joueur des Pistons. Au sortir de l'élimination de Detroit contre New York (4-2), il s'est décrit dans des termes qui vont en faire bondir quelques uns.

"Je suis le meilleur shooteur du monde. Je pense que j'aurais dû avoir le ballon sur la dernière possession", a déclaré Malik Beasley.

Alors... Pour commencer, le ballon allait lui parvenir, mais il n'est pas parvenu à réceptionner la passe correctement et donc à déclencher un tir à la dernière seconde. Ensuite, même si c'est beau d'avoir confiance en soi, se proclamer meilleur shooteur du monde quand on joue dans une ligue où Stephen Curry existe et lorsque l'on vient de shooter à 33.9% à 3 points sur toute la série contre les Knicks, en prenant un peu moins de 10 tirs extérieurs par match.

Sur la saison régulière, l'ancien de Florida State était à 41.6%. S'il avait shooté un poil mieux sur certains matches de cette série ultra-accrochée, qui sait si les Pistons n'auraient pas sorti New York ?

Dans tous les cas, Malik Beasley est plutôt en position de force avant de tester le marché cet été. Il sera en fin de contrat après avoir disputé cette saison avec un contrat de 6 millions de dollars. Meilleur shooteur du monde ou pas, il aura de bonnes raisons de prétendre à une belle augmentation.

Malik Beasley dans l'histoire des shooteurs !