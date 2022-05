Marcus Smart incertain pour le premier match contre Miami

Marcus Smart est essentiel au succès des Boston Celtics. Le dernier DPOY est un défenseur féroce, logique, mais aussi un contributeur important en attaque. Il compile 15 points à 35% à trois-points mais aussi plus de 6 passes décisives par rencontre depuis le début des playoffs en s'affirmant comme la troisième option offensive de son équipe. En plus de tout ça, il est l'âme de ce groupe combatif qui s'apprête à disputer ses quatrièmes finales de Conférence en six saisons.

Sauf que le joueur de 28 ans pourrait manquer le premier match contre le Miami Heat. Selon ESPN, il souffrirait d'une entorse du pied. L'IRM n'a révélé aucune fracture et Marcus Smart devrait donc se décider au dernier moment quant à sa participation après avoir testé son pied lors de l'échauffement.

"Il a fait une vilaine chute [lors du Game 7 contre les Milwaukee Bucks.] C'est encore gonflé. Il va suivre un traitement et il est incertain pour match", confie le coach Ime Udoka.

Son éventuel forfait serait un coup dur pour Boston. Dans ce cas-là, Derrick White et Payton Pritchard tenteront du mieux possible de compenser son apport habituel.