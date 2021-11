Marvin Bagley III, un point de chute aux Detroit Pistons ?

La carrière de Marvin Bagley III est au point mort. Le jeune homme n'a joué qu'un seul match avec les Sacramento Kings cette saison et il n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que ses dirigeants. Il n'attend d'ailleurs probablement qu'une seule chose : un transfert vers une autre destination.

Marvin Bagley, une nouvelle polémique avec les Kings ?

Reste à lui trouver une équipe intéressée, prête à se positionner sur lui et à le relancer. Selon Marc Stein, les Detroit Pistons pourraient se mettre sur les rangs. Ils avaient déjà même essayé de le faire venir en cours de saison dernière mais le prix demandé était alors trop cher. Sauf qu'avec sa free agency qui approche, les Kings n'auront bientôt pas d'autres choix que de le laisser filer, même contre une contrepartie minime comme un premier tour de draft.

Ce serait un sacré échec. Le deuxième choix de la draft 2018 échangé contre des picks a priori anodins. En revanche, l'équipe qui misera sur Marvin Bagley III peut potentiellement réaliser une belle opération à moindre coût. Le jeune homme a tout de même enchaîné trois premières saisons à plus de 14 points et 7 rebonds par match. Ses qualités athlétiques sont très intéressantes et il a surtout besoin d'un changement de scénario pour s'exprimer.