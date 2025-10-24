Mathurin explose face au Thunder. Pourquoi on l’avait vu venir

Bennedict Mathurin a marqué les esprits pour son premier match. À seulement 23 ans et encore sous contrat rookie, il montre que son avenir à la fois sportif et financier s’annonce prometteur.

Bennedict Mathurin a offert une prestation magistrale lors de l’ouverture de saison des Pacers, inscrivant 36 points et récoltant 11 rebonds, mais cela n’a pas suffi à empêcher une défaite 141-135 après deux prolongations face aux Oklahoma City Thunder. Un exploit individuel qui arrive à un moment charnière de sa carrière...

Dans un match à suspense, Mathurin s’est illustré avec 36 points, 11 rebonds et 1 passe, en 45 minutes de jeu. Il a converti 9 paniers sur 19, dont 3 sur 8 à trois points, et 15 sur 17 aux lancers. Ce type de ligne statistique est rare, et il devient ainsi le deuxième joueur de l’histoire des Pacers à scorer autant de points lors d’un match d’ouverture.

Malgré cette course au scoring, l’équipe n’a pas su convertir collectivement. Les Pacers ont concédé 141 points et perdu l’avantage dans les moments clés.

Bennedict Mathurin scored 36 for the @Pacers tonight! His performance is tied for the 2nd most points by a Pacer in a season opener 👏 Jalen Rose: 43 points (10/30/2001)

Reggie Miller: 36 points (11/3/1989)

Bennedict Mathurin: 36 points (10/23/2025) pic.twitter.com/6nlDFmU8Gv — NBA (@NBA) October 24, 2025

Mathurin, une montée en puissance annoncés

Les Pacers évoluaient évidemment sans leur meneur vedette Tyrese Haliburton, blessé au tendon l’Achille lors des finales NBA 2025. Cette absence a entraîné des ajustements importants, tant en attaque qu’en défense. Mathurin, encore jeune (23 ans) et en pleine montée, porte désormais une part accrue de responsabilités.

Au-delà du match, sa saison individuelle l'année dernière avait déjà montré des promesses : il tournait à environ 16 points par match en 30 minutes.

Côté contractuel, sa situation est intéressante : il a signé en 2022 un contrat rookie de quatre ans d’un montant total de 29,93 millions $, avec un salaire de rookie montant à 6,58 M$ la première année. Cette performance en ouverture de saison renforce son argumentaire pour une extension future, d’autant qu’il reste toujours sous ce contrat rookie.

BENNEDICT MATHURIN SENDS THE GAME 2OT! HE'S GOT 36 POINTS FOR THE PACERS 😱 pic.twitter.com/AqJy8FGFSO — NBA (@NBA) October 24, 2025

Pourquoi cette performance fait sens pour sa trajectoire et son futur financier

Le rendez-vous était double pour Mathurin : montrer qu’il peut être un leader de l’équipe, et conforter sa valeur économique. Une ligne de 36 points + 11 rebonds dans un match aussi intense permet de légitimer l’idée qu’il mérite un rôle majeur et, à terme, un salaire conséquent.

Pour le moment, sa rémunération (autour de 7 millions de dollars par an) peut sembler modeste comparée aux super-stars, même si elle demeure très confortable pour un jeune joueur en pleine ascension.

En cas de progression régulière, une extension pourrait largement lui permettre de dépasser les 30/40 millions la saison et donc lui garantir une vie paisible pour lui et sa descendance (même si avec les 30 millions engrangés, il n'est pas non plus dans le besoin).

Bennedict Mathurin in the 4th quarter tonight to help force OT 16 Points

3 Rebounds

75 FG%

7/9 FT pic.twitter.com/KFLZNBXcZe — Yeah Yeah! (@YeahYeahOkBro) October 24, 2025

Bennedict Mathurin a montré qu’il pouvait être le moteur offensif d’une équipe ambitieuse. Si les Pacers veulent capitaliser sur son potentiel sans attendre, il va falloir que l’équipe se structure autour de lui et d’Haliburton. Collectivement, la victoire demeure l’objectif, mais individuellement, le scoreur d'élite qu’il est en train de devenir démontre qu’il mérite plus qu’un rôle secondaire. Reste évidemment à voir quelle sera la priorité des Pacers par rapport aux autres cadres de l'équipe.

L’impact financier est aussi clair : chaque performance de ce style améliore sa "valeur de marché". Pour l’instant, il est bien en-dessous des contrats max, mais son calendrier contractuel et ses statistiques le placent sur la voie d’un bond salarial.

