Pourquoi l’auto-sabotage des Mavericks est embarrassant

En tant que compétiteur, Luka Doncic voulait jouer sa chance jusqu’au bout. En tant qu’organisation, les dirigeants des Dallas Mavericks lui ont imposé un autre plan. Contrairement à cinq de ses camarades, le Slovène était bien présent au moment du coup d’envoi du match contre les Chicago Bulls vendredi soir. Mais il n’a joué que 13 minutes, le temps d’inscrire 13 points, avant d’être ramené sur le banc, non loin de Kyrie Irving et de Mark Cuban.

La franchise texane a fait un choix et elle l’a publiquement assumé avant même le début de la rencontre. Alors qu’elle pouvait encore accrocher la dixième place et donc le play-in en cas en mettant la pression sur le Oklahoma City Thunder en cas de victoire la nuit dernière, le front office a préféré prendre une autre direction à quelques heures de la fin de la saison régulière. Irving mais aussi Josh Green, Tim Hardaway Jr, Maxi Kleber et Christian Wood ont tous été laissés au repos. Certains avec des blessures mineures, même si les raisons de leur absence sont finalement purement politiques.

« On se battait pour nos vies mais l’organisation a pris une décision », confiait Jason Kidd lors de son point presse d’avant match.

Le coach précise aussi que Mark Cuban et le GM Nico Harrison ont fait ce choix. Il n’a pas été impliqué dans le processus. Les joueurs non plus. L’ironie, c’est que les Mavericks ont tout de même compté plus de 10 points d’avance en deuxième mi-temps. Kidd a alors lancé le bout de son banc et les Bulls ont pu revenir au score pour l’emporter de peu (112-115).

« Certaines décisions sont dures dans ce business. On veut bâtir une équipe qui joue le titre. C’est un pas en arrière qui, on l’espère, nous permettra de faire deux autres en avant. »

En effet, le choix est calculé. Les Mavericks disposaient du dixième plus mauvais bilan de la ligue à égalité avec les Bulls avant la rencontre. Tout en sachant qu’ils ne conserveront leur prochain choix de draft que si celui-ci se trouve dans le top-10. Il fallait donc… perdre ? En ne jouant pas le play-in et les playoffs, la franchise maximise ses chances de garder son pick. Et, qui sait, de piocher haut en cas de coup de pouce du destin le soir de la loterie.

Une stratégie compréhensible mais qui ne plaira pas forcément à la NBA. Parce que même si c’est monnaie courante en NBA, c’est rare que des équipes le fassent aussi ouvertement. Cuban a déjà été sanctionné d’une amende de 600 000 dollars par le passé pour avoir admit faire usage de « tanking » en 2018. Vu que les Mavericks ont récupéré Doncic ensuite, ça valait le coup.

C’est compréhensible, oui, mais ça reste embarrassant. Quelques jours plus tôt, le propriétaire de Dallas se plaignait de la défaite contre Golden State et déposait une requête (refusée) pour rejouer le match. Le changement d’attitude est presque gênant. Tout ça pour ça. Le fait de finir la saison en s’auto-sabordant est triste pour une équipe qui jouait les finales de Conférence l’an passé. Surtout après avoir fait venir Kyrie Irving en cours de saison dans le but de passer un cap.

