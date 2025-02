Heureusement pour Nico Harrison et le front office des Dallas Mavericks qu'ils ne sont pas à la tête d'un club de foot... Lors du match perdu par les Mavs à domicile contre les Kings en prolongation cette nuit, plusieurs fans ont manifesté leur mécontentement après le trade de Luka Doncic aux Lakers, en ciblant particulièrement Harrison. L'un d'entre eux a même été invité à quitter la salle.

Son crime ? Avoir brandi une pancarte sur laquelle était inscrite "Fire Nico", mais aussi avoir murmuré les mêmes mots lors de son passage sur l'écran géant après avoir fait croire qu'il voulait participer à l'happening chantant lors d'un temps mort. A priori, pas d'insulte ou de comportement violent à signaler. Simplement une protestation et l'expression d'un désarroi total partagé par des milliers d'autres fans qui ont vu partir leur idole Luka Doncic sans aucune raison qui leur semble valable.

The fan who mouthed “fire nico” to the jumbotron has been escorted out of AAC. To raucous booing. pic.twitter.com/QE7eJxS7gH

— RJ Coyle (@coylio33) February 11, 2025