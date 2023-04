Pour les affaires de la NBA, la décision des Dallas Mavericks d'abandonner la course au Play-In n'est pas bonne. Alors que la création de cette "chance" supplémentaire a redonné de l'intérêt au sprint final de la saison régulière, les Mavs ont totalement lâché en perdant face aux Chicago Bulls (112-115) samedi.

Une défaite souhaitée par les Texans, qui ont mis leurs meilleurs joueurs au frigo. Même Luka Doncic a seulement disputé 12 minutes et 35 secondes (pour la "Slovenian Night") avant de subir la décision de ses dirigeants.

Problème, il ne s'agit pas d'une bonne publicité pour la Ligue. Si le tanking est bien évidemment évident pour certaines écuries au cours de la saison, il est rarement aussi soudain et surtout assumé. Du coup, une enquête a été officiellement ouverte.

"La NBA a ouvert une enquête aujourd'hui sur les faits et les circonstances entourant les décisions prises par les Dallas Mavericks et leur comportement lors du match Chicago Bulls-Mavericks de la nuit dernière, y compris les motivations derrière ces actions", a déclaré Mike Bass, porte-parole de la NBA.

Bon, on connaît déjà les motivations des Mavs. Maximiser les chances de figurer dans le Top 10 de la prochaine Draft et ainsi conserver un pick qui doit normalement partir aux New York Knicks. Les risques pour Dallas ? Ils semblent limités...

Tout d'abord, les absences ont été quasiment toutes justifiées pour des raisons médicales. Et dans le pire des cas, le propriétaire des Mavs Mark Cuban risque simplement de devoir régler une amende.

Les Mavs, un l’auto-sabotage embarrassant