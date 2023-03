Maxi Kleber raconte ses émotions sur son tir de la victoire

Maxi Kleber ne s'attendait probablement pas à une telle fin de soirée. Loin de rayonner depuis son retour de blessure, l'intérieur des Dallas Mavericks a pourtant été déterminant dans la victoire acquise au buzzer contre les Los Angeles Lakers (111-110).

Auteur de 6 de ses 10 points dans les 7,2 dernières secondes, l'Allemand a marqué le panier de la victoire au buzzer. Et forcément, il s'agit de l'un des grands moments de la carrière du joueur de 31 ans.

"Je n'ai jamais pris un tir comme ça auparavant. Quand Kyrie a fait la passe, je savais que je devais très rapidement prendre le tir. Franchement, c'était un sentiment assez génial. Quand j'ai lâché le ballon, je l'ai vu dans les airs.

Et je me suis dit : 'oh, mince, il y a vraiment une chance de marquer'. Puis d'un coup, c'était dedans ! Et après, j'ai simplement vu toute l'équipe me courir dessus. Au final, c'était une expérience assez cool", a résumé Maxi Kleber avec un grand sourire.