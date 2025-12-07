Maxime Raynaud, une première titularisation réussie !

Lancé, pour la première fois de sa carrière en NBA, dans le 5 majeur des Sacramento Kings, Maxime Raynaud a été à la hauteur.

Avec l'absence de Domantas Sabonis, blessé, Maxime Raynaud allait forcément avoir des opportunités aux Sacramento Kings. Et le Français continue de se mettre en évidence. La nuit dernière, l'ancien de Stanford a connu sa première titularisation en NBA.

En 25 minutes, l'intérieur tricolore a eu un impact positif (+12) dans la victoire des siens sur le parquet du Miami Heat (127-111). Il a d'ailleurs terminé en double-double : 12 points (à 6/11 aux tirs) et 10 rebonds.

Une performance saluée par son entraîneur Doug Christie.

"Je suis tellement heureux pour Max. Zach (LaVine) a été choisi comme homme du match, il a eu le droit de garder la balle. Et Zach l’a donné à Max pour sa première titularisation. Pour lui, connaître son premier cinq de départ et avoir un double-double, il n’a pas eu l’air impressionné et semblait même serein.

Je trouve qu’il a été bon pour protéger le cercle et prendre ses rebonds. Pour les jeunes, comme lui ou Nick, ils vont faire des erreurs et on va vivre avec. Car elles viennent de bonnes intentions : de l’énergie, des efforts, de l’enthousiasme, du travail d’équipe, toutes ces choses", a détaillé Christie en conférence de presse.

Dans les galères des Kings (6 victoires - 17 défaites), Maxime Raynaud incarne une petite éclaircie. Et en attendant le retour de Sabonis (absent encore au moins deux semaines), il doit poursuivre sur cette lancée.

Maxime Raynaud se fait un nom chez les Kings