Maxime Raynaud, un record pour se montrer !

Auteur de son record en carrière (19 points), l'intérieur des Sacramento Kings Maxime Raynaud a marqué des points auprès de son coach.

En l'absence de Domantas Sabonis, blessé, Maxime Raynaud a des opportunités pour se montrer. Et lors de la défaite contre le Utah Jazz (119-128) cette nuit, l'intérieur des Sacramento Kings a parfaitement saisi cette occasion.

Toujours utilisé en sortie de banc, le Français a disputé 22 minutes pour un impact positif (+1) : 19 points (à 7/11 aux tirs), 4 rebonds et 1 contre. Il s'agit de la meilleure performance en carrière pour le talent de 22 ans.

Et avec ce record aux points en NBA, Raynaud a été à la hauteur de la confiance de son coach Doug Christie.

"Il y a cette assurance chez Max malgré son âge. C’est un jeune joueur, mais même quand il fait des erreurs sur le parquet, il va souvent venir m’en parler. Il n’y a aucune panique chez lui, et j’aime vraiment ça. Il communique vraiment bien sur le terrain, et pour l’avenir, il représente l’un de nos atouts.

"J’aime vraiment ce que je vois de lui des deux côtés du parquet. Sa capacité à prendre des rebonds, à protéger la peinture et il va devenir plus fort. Il va comprendre son avantage et toutes les petites choses. Vraiment une belle copie pour lui ce soir", a apprécié l'entraîneur des Kings face à la presse.

Offensivement, le Tricolore manque encore de régularité. Avec un rôle encore réduit, il a parfois du mal à se mettre dans le bon rythme. Mais avec le temps et la confiance de Christie, Maxime Raynaud a une carte à jouer dans la reconstruction des Kings.

Puis au fil des semaines, avec les résultats décevants de sa franchise, il pourrait avoir un temps de jeu de plus en plus important...

Maxime Raynaud a t-il fait le bon choix ?