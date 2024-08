Maya Moore et son n°23 un peu plus dans la légende

Maya Moore, officiellement retraitée depuis janvier 2023 après quatre ans d'inactivité pour mener à bien son combat pour la libération de Jonathan Irons (devenu son mari et le père de son enfant depuis) et en faveur d'une meilleure justice sociale, a été mise à l'honneur la nuit dernière à Minneapolis.

Après la rencontre remportée par les Lynx face au Fever de Caitlin Clark, Maya Moore a vu son maillot floqué du n°23 être retiré et accroché au plafond du Target Center, en compagnie de ceux de ses camarades de la dynastie de Minnesota, Lindsey Whalen, Seimone Augustus, Sylvia Fowles et Rebbekah Brunson.

En 8 saisons de WNBA seulement, Maya Moore a remporté 4 titres, été élue MVP et MVP des Finales, 7 fois dans l'un des deux meilleurs cinq, deux fois dans le deuxième meilleur cinq défensif et a été à la fois meilleur scoreuse et meilleure voleuse de ballons de la ligue, sans même parler de ses accomplissements en Europe et avec Team USA. Avec un peu plus de saisons au compteur, elle serait une aspirante indiscutable au titre de GOAT, mais est assurément une légende parmi les légendes.

The moment we all been waiting for 🥹

4x WNBA Champion Maya Moore-Irons #23 jersey officially hangs in the rafters at Target Center right where it belongs

A legend on and off the court 💐 pic.twitter.com/rW5FXOCX50

