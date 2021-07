Même à Akron, LeBron James a des haters, la preuve

On pourrait se dire que s'il y a bien une ville où LeBron James est intouchable et impossible à critiquer, c'est Akron, sa ville de naissance dans l'Ohio. Visiblement, son départ pour les Los Angeles Lakers en 2018 n'a pas été digéré par tout le monde.

La peinture murale en hommage à la sortie de Space Jam : A New Legacy présente sur l'un des murs de la ville a été vandalisée cette semaine. Un nez de clown à été ajouté sur le visage du King, avec une inscription "L.A. Flop".

A vandal has defaced a "Space Jam" LeBron James mural in Akron 😐

The vandal painted a red nose on the face of LeBron and wrote "LA FLOP" across the mural.

(h/t Akron Beacon Journal) pic.twitter.com/tR0WRSN0Gh

— NBA Central (@TheNBACentral) July 27, 2021