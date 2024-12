Memphis, on y croit ou pas ?

Sans faire de bruit, les Memphis Grizzlies réalisent un excellent début de saison. Après 25 matches, la franchise du Tennessee pointe au 2e rang de la Conférence Ouest, à deux longueurs du Thunder, et reste sur 10 victoires en 12 matches. La saison est encore très longue et une mauvaise série peut vite vous faire dégringoler dans cette conf' incroyablement dense. Mais à l'heure qu'il est, Memphis affiche une sérénité qui semble à toute épreuve.

Après une petite traversée du désert liée aux errements hors du terrain, puis à la blessure, de Ja Morant, les Grizzlies donnent l'impression de pouvoir reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée. Avant que les choses ne partent en vrille, le groupe de Taylor Jenkins était un outsider très clair à l'Ouest, avec une identité (trop ?) forte façon "nous contre le reste du monde". Les galères paraissent digérées et l'effectif, sous sa nouvelle version mais avec beaucoup des ingrédients qui avaient fait sa force, est suffisamment performant pour redonner espoir aux fans. Memphis tiendra-t-il la distance ? Et jusqu'où ?

Je manque peut-être d'objectivité, puisque je croyais beaucoup dans le potentiel de cette équipe lorsqu'elle avait atteint les demi-finales de Conférence en 2022, avant d'être éliminée par le futur vainqueur, Golden State. Mais je pense réellement que les atouts pour créer la surprise à l'Ouest en saison régulière, puis pourquoi pas passer plusieurs tours, sont toujours là aujourd'hui.

Le coaching staff

Taylor Jenkins a passé une saison 2023-2024 difficile, privé de joueurs majeurs et dans l'incapacité de rester dans les hautes sphères de la Conférence Ouest. Mais avant ça, il était unanimement considéré comme l'un des meilleurs coaches de la ligue. On le retrouve à la fête cette saison, avec des choix de joueurs et des options très souvent payantes. L'arrivée dans son staff de l'ancien coach du Paris Basket, Tuomas Iisalo, a aussi clairement fait grimper en qualité le staff des Grizzlies.

Ja Morant a déjà manqué quelques matches, mais Jenkins a souvent trouvé le moyen de faire fonctionner son équipe, comme ce weekend face à Washington. La manière dont le reste du groupe est responsabilisé est assez admirable. Le pari pris sur Scotty Pippen Jr, régulier et important, est réussi. Celui sur le rookie Jaylen Wells, candidat à la All-Rookie First Team grâce à son profil two-way est en très bonne voie. Le banc est fréquemment performant, avec des éléments comme l'excellent Santi Aldama, Jake LaRavia ou Jay Huff. Jenkins laisse aussi leur chance à des joueurs promus de G-League, comme le rookie Cam Spencer, intégré au groupe depuis 2 matches après quelques cartons à l'étage inférieur, ou l'éphémère Laker Colin Castleton.

Les cadres

Bien évidemment, lorsqu'il faudra batailler pour conserver une place dans le top 6 ou, plus tard, passer un tour de playoffs, ce sont les joueurs majeurs de l'équipe qui seront attendus au tournant. Pour l'instant, eux aussi répondent présent. A commencer par Ja Morant, dont on se demandait quel visage il afficherait pour son retour et après avoir activé le mode rédemption.

Davantage playmaker, plus conscient qu'il doit être prudent avec son corps - même s'il a déjà brisé son projet de ne plus dunker - et éviter de mettre ses articulations en péril en tentant 10 dunks compliqués par match, Morant est redevenu un leader efficace et inspirant pour ses camarades. Avec 21.7 points et 8.5 passes de moyenne, il implique les autres et montre que même en réussissant moins de performances ahurissantes, il est capable de les rendre meilleurs. Et ils le sont cette saison. Jaren Jackson Jr n'a pas montré beaucoup de signes de leadership la saison dernière, mais le revoilà plus adroit (51% contre 44% l'an dernier) et plus concerné défensivement, même si Memphis encaisse près de 113 points par match (9e défense à l'Ouest seulement).

Desmond Bane est moins en vue, mais a aussi moins de pression au scoring, ce qui devrait lui permette de gérer plus sereinement son impact tout au long de la saison. Quant à Marcus Smart, sa présence en sortie de banc et plus généralement dans le groupe apporte une caution de sérieux et d'expérience qui pourrait s'avérer extrêmement précieuse sur la durée et en playoffs.

Les Grizzlies manquent de talent brut, mais opèrent avec une vraie force collective et une marge de progression, notamment sur le plan défensif où on sait que cet effectif a déjà fait mieux par le passé. Dans ce qui devait être une année de transition, pour remettre la franchise sur la bonne voie, Memphis est déjà en avance. Tenir la cadence ne sera pas simple, mais les voyants sont au vert pour, au moins, retrouver les playoffs après un an de disette. En ça, ce début de saison est déjà une petite victoire.