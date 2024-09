Le Heat offre une nouvelle chance à Nassir Little

Le Miami Heat renforce son effectif avec la signature de Nassir Little, qui tentera de relancer sa carrière en NBA à 24 ans.

À une semaine du début du camp d’entraînement, le Miami Heat a signé Nassir Little, d’après l’insider Chris Haynes. Drafté en 25e position en 2019, l’ailier de 24 ans se voit offrir une chance supplémentaire de faire ses preuves après cinq premières saisons discrètes en NBA.

C’est un retour aux sources pour Little, qui a grandi en Floride, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs au niveau lycéen avant de rejoindre North Carolina, puis la NBA. Surtout, c’est un fit qui semble idéal sur le papier. Principalement connu pour ses capacités athlétiques, son activité et ses qualités défensives, Little s’inscrit dans la lignée des joueurs habituellement draftés par le Heat, qui se dessine comme le cadre parfait pour donner une nouvelle dimension à sa carrière.

Nassir Little a passé les quatre premières saisons de sa carrière aux Blazers avant d’être transféré aux Suns la saison dernière dans le cadre du trade à trois équipes de Damian Lillard. En 45 apparitions avec Phoenix, il a affiché des moyennes de 3,4 points (à 46 % aux tirs) et 1,7 rebonds en 10,2 minutes par match, avant d’être coupé cet été.

Bien que les termes du contrat ne soient pas encore connus, il est prévu qu’il soit partiellement ou non garanti. Cette structure permettrait au Heat de rester sous le « second apron », un seuil au-delà duquel l’équipe perdrait beaucoup de flexibilité. Avec cette signature, l’effectif du Heat compte désormais 20 joueurs, dont 15 sous contrat standard, et semble ainsi prêt pour la pré-saison.

