Pour le dernier épisode de Hoop Culture de la saison, on reçoit Antoine Pimmel pour une émission spéciale "pose ton casque" préparée par Pierre-Armand. Enjoy !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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