🎙️ Michael Jordan, Stephen Curry, Blake Griffin… pose ton casque avec Antoine

Il fallait marquer le coup pour le dernier Hoop Culture de la saison et Antoine vient nous prêter main forte pour cet épisode très spécial.

🎙️ Michael Jordan, Stephen Curry, Blake Griffin… pose ton casque avec Antoine

Pour le dernier épisode de Hoop Culture de la saison, on reçoit Antoine Pimmel pour une émission spéciale "pose ton casque" préparée par Pierre-Armand. Enjoy !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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