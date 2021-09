Michael Jordan n'a pas voulu de tournage dans sa vraie maison pour The Last Dance. On comprend pourquoi il a voulu préserver son intimité.

Michael Jordan a accordé trois longues interviews à l'équipe de "The Last Dance" pour agrémenter la série documentaire qui a marqué 2020. A chaque fois, MJ se trouvait dans un lieu différent. On pourrait croire, au vu du côté classe de chacune des demeures, qu'il s'agit des quelques unes des résidences de la légende des Chicago Bulls. Il n'en est rien.

Pas même la maison avec vue sur la mer sur laquelle s'ouvre l'épisode 1, avec un Michael Jordan assis, de dos, comme l'a révélé le réalisateur Jason Hehir à Yahoo Sports.

Ce dernier a tenté de convaincre Jordan de filmer au moins quelques séquences de lui dans sa maison de Jupiter, en Floride, mais l'équipe de tournage a dû louer la première, face océan, et se faire prêter les deux autres par des amis, apparemment ravis que leur domicile serve à accueillir le meilleur basketteur de tous les temps.

"Michael Jordan ne voulait pas que les gens le voient chez lui et je respecte ça, donc on n'a pas insisté. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse les gens acceptent de vous ouvrir leurs portes quand vous leur demandez si on peut interviewer Michael Jordan dans leur maison", a plaisanté Hehir.

La vraie maison de Michael Jordan (voir ci-dessus), lorsqu'il ne suit pas ses Charlotte Hornets en Caroline du Nord, se trouve donc en Floride et est effectivement encore plus luxueuse que la déjà superbe baraque du premier épisode.

Elle est estimée à 12.4 millions de dollars et se situe en face du parcours de Jack Nicklaus, la légende du golf, pour permettre à Michael Jordan de faire quelques trous quand bon lui semble.

La maison de MJ a une superficie de 2 600 mètres carré, avec 11 chambres, un centre sportif avec un terrain de basket et une salle de sport, mais aussi une tour de deux étages pour accueillir le personnel qui s'occupe de sa sécurité et un salon spécialement dédié aux parties de cartes avec ses amis.

Les différents confinements n'ont pas dû être trop désagréables pour la légende NBA.