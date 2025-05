Michael Porter Jr, le facteur X dont les Nuggets ont besoin

Les Denver Nuggets ont perdu face à l'Oklahoma City Thunder (105-112) lors du Game 5 la nuit dernière. Sur cette rencontre, Michael Porter Jr a encore été en difficulté. Loin d'être reconnu pour ses qualités défensives, l'ailier n'arrive pas à peser sur le plan offensif.

Au contraire, il a même pénalisé son équipe : 2 points à 1/7 aux tirs (0/5 à trois points). Diminué physiquement en raison de sa blessure à l'épaule, le talent de 26 ans incarne un facteur X pourtant déterminant pour les Nuggets.

Et Porter Jr a parfaitement conscience du rôle qu'il doit jouer.

Michael Porter Jr, une auto-critique cash

Sur le Game 3, MPJ avait d'ailleurs eu ce statut de facteur X. Avec 21 points (7/10 aux tirs, dont 5/6 à trois points), il avait grandement pesé sur la victoire des Nuggets (113-104). Avant cette partie, il avait justement subi une infiltration pour soulager ses douleurs à l'épaule.

Le problème, c'est que depuis, le contre-coup a été terrible. Son Game 4 a été assez similaire à son Game 5 : 3 points à 1/7 aux tirs (0/5 à trois points). Un vrai problème pour la franchise du Colorado. Car Nikola Jokic ne peut pas tout faire...

Et surtout, Denver n'est jamais aussi fort quand le Serbe n'a pas besoin de forcer son talent. Il doit être la plaque-tournante et un facilitateur pour ses coéquipiers. Avec des apports positifs attendus de Jamal Murray, Aaron Gordon et donc Porter Jr.

Une réalité dont le talent de 26 ans est conscient.

"Nous avons suffisamment bien joué pour gagner les deux derniers matches. Si nous avons perdu, c'est en grande partie parce que je ne contribue pas. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je me regarde individuellement et je me demande comment je peux aider l'équipe à gagner. Parce que ce n'est pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas contribué de quelque manière que ce soit en ce moment", a soufflé Michael Porter Jr pour le Denver Post.

Défensivement, il a toujours eu des lacunes. Et même avec de la bonne volonté, il se contente de limiter les dégâts. Par contre offensivement, son apport est trop irrégulier depuis le début de ses Playoffs. Pourtant, son équipe a cruellement besoin de lui face à la défense agressive du Thunder.

🗣️ Affronter les Nuggets va faire grandir le ThunderUn soutien total

Chez les Nuggets, on a d'ailleurs conscience de son importance. Malgré sa blessure, Porter Jr conserve la confiance de son coach David Adelman. Même ses partenaires sont présents pour le soutenir malgré ses ratés. On pense notamment à sa tentative loupée à trois points pour égaliser à 103-106. Une action qui a marqué un tournant.

Mais en interne, il y a aussi de la compassion par rapport à ses efforts malgré sa blessure. Par le passé, l'ancien des Tigers n'a pas toujours fait l'unanimité pour son comportement. Il était décrit comme nonchalant. Et certaines de ses déclarations ont révélé un manque de maturité.

A 26 ans, il se fait violence sur ces Playoffs NBA 2025 malgré une entorse de l'épaule. Pour rappel, initialement, ce problème physique aurait dû l'éloigner des terrains pour 4 à 5 semaines. Mais il a décidé de serrer les dents pour le bien de son équipe.

"Personne ne veut manquer des tirs, bien sûr, et il est probablement l'un des meilleurs tireurs de la ligue. Lorsqu'il ne parvient pas à marquer, il est certainement frustré. Mais il est ouvert. Il faut qu'il le fasse. Nous voulons qu'il prenne son tir. Il doit continuer à tirer", a réclamé Nikola Jokic. "Il a tout mon respect. J’ai déjà eu le même problème. Ce n'est pas drôle. Pas drôle du tout. Je le respecte. C'est un guerrier. Dur comme l'enfer, et nous l'aimons pour ça", a insisté Aaron Gordon.

Des mots forts. Mais qui ne suffisent pas à apaiser la frustration de Porter Jr à 3-2 pour OKC.

"Ils me soutiennent toujours, mais ils veulent aussi gagner. Et moi aussi, je veux gagner. Si je dois aller sur le terrain et jouer, je dois apporter ma contribution. Mais nous avons un autre match, et je dois rester concentré et prêt à essayer d'inverser la tendance et d'aider mon équipe", a-t-il terminé.

Cependant, en Playoffs, même les plus belles intentions se heurtent à des limites. Et malgré son courage, Michael Porter Jr sait qu'en NBA, l'histoire ne retient que les actes. À lui de prouver qu'il peut encore faire la différence, avant qu'il ne soit trop tard...

Michael Porter Jr, un intouchable chez les Nuggets ?