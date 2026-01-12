Alors que son nom circule sur le marché, Michael Porter Jr. devrait rester aux Nets, la franchise montrant des réticences à le trader avant la deadline.

Michael Porter Jr. reste au centre des rumeurs à l’approche de la deadline NBA, mais Brooklyn ne semble pas pressé de trancher. Selon l’insider Marc Stein, les Brooklyn Nets manifesteraient une certaine réticence à se séparer de leur ailier avant l’intersaison, malgré l’intérêt qu’il suscite à travers la ligue.

À quelques semaines de la date limite du 5 février, Porter Jr. fait pourtant partie des noms les plus cités sur le marché potentiel des échanges.

Un « pushback » clair côté Brooklyn

Dans son dernier rapport, Marc Stein explique percevoir un frein réel du côté des dirigeants new-yorkais.

« Je dois dire que j’entends toujours un certain retour négatif concernant la volonté des Nets de se séparer de Porter avant l’intersaison. À 25 jours de la deadline, j’ai donc du mal à me prononcer. »

Ces informations viennent tempérer les spéculations récentes, notamment celles évoquant Brooklyn comme un outsider crédible dans un éventuel dossier impliquant Ja Morant, une hypothèse avancée par Jon Hollinger de The Athletic.

Une saison de référence pour Michael Porter Jr.

Arrivé à Brooklyn l’été dernier en provenance des Denver Nuggets, Michael Porter Jr. réalise la meilleure saison de sa carrière. En 29 matches, il affiche des moyennes de 25,9 points, 7,4 rebonds et 3,4 passes décisives, se positionnant même dans la discussion pour une première sélection au All-Star Game.

Dans un contexte collectif difficile, sa production individuelle ressort d’autant plus, alors que les Nets occupent actuellement les bas-fonds de la Conférence Est avec un bilan de 13 victoires pour 25 défaites.

Intérêt de la ligue et dilemme stratégique

Compte tenu de son niveau de jeu et de son âge, Michael Porter Jr. attirerait sans difficulté l’attention de nombreuses franchises si Brooklyn décidait de le placer officiellement sur le marché. Mais les Nets semblent hésiter entre deux options : capitaliser dès maintenant sur sa valeur élevée ou l’intégrer comme une pièce centrale de leur reconstruction.

À ce stade, les signaux envoyés par la franchise penchent davantage vers la prudence.

Une décision repoussée après la deadline ?

Sauf retournement de situation, Brooklyn pourrait donc choisir de conserver Michael Porter Jr. jusqu’à la fin de la saison, quitte à réévaluer son avenir lors de l’intersaison. Une posture qui reflète l’incertitude actuelle autour du projet des Nets, partagés entre patience et opportunisme sur le marché des trades.