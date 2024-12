Michael Porter Jr rassuré par les Nuggets face aux rumeurs…

Les Denver Nuggets vont-ils passer à l'offensive avant la deadline de février ? Ces dernières semaines, il se disait que la franchise du Colorado envisageait un mouvement majeur afin de se renforcer sur le plan offensif. Et pour permettre un deal, le nom du joueur sacrifié était d'ores et déjà connu : Michael Porter Jr.

Avec son salaire imposant, estimé à 35,8 millions de dollars cette saison, l'ailier de 26 ans représente une pièce obligatoire pour valider un trade important. On a d'ailleurs appris que les Nuggets avaient déjà été enclins à le trader l'été dernier en l'offrant pour tenter d'obtenir, en vain, Paul George.

Cette fois-ci, il y a eu des bruits de couloir concernant une possible offensive pour l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine. Mais MPJ a été directement rassuré par ses dirigeants.

"Ils m'ont contacté et m'ont dit que ce n'était que des bruits et qu'il n'y avait rien de sérieux. Ils m'ont aussi précisé que si c'était le cas, ils me le feraient savoir. Lors de cet échange, ils m'ont dit qu'ils aimaient la façon dont je jouais et de continuer d'être agressif.

Ils n'ont aucune envie de me bouger actuellement. Mais je sais aussi qu'ils ne me le diraient pas s'ils voulaient m'échanger", a terminé Michael Porter Jr en rigolant.

Effectivement, il faut toujours se méfier des "promesses" dans ce business. Les Nuggets, malgré ce discours rassurant, peuvent rapidement changer d'avis si une opportunité intéressante se présente. Au moins, Michael Porter Jr semble lucide sur cette possibilité.

Zach LaVine, une cible sérieuse pour les Nuggets ?