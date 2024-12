Zach LaVine, une cible sérieuse pour les Nuggets ?

Depuis le début de la saison, les Denver Nuggets sont extrêmement dépendants de Nikola Jokic. Avec ou sans lui, cette équipe n'a plus le même visage. Notamment sur le plan offensif. Ce constat a été également réalisé par la franchise du Colorado, à la recherche d'un renfort offensif. Et Zach LaVine pourrait bien représenter la solution !

En effet, d'après les informations du média The Athletic, les Nuggets ont affiché un intérêt sérieux pour l'arrière des Chicago Bulls. On le sait, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves ne figure plus dans les plans de la formation de l'Illinois.

Depuis quasiment un an, les Bulls attendent seulement une offre "convenable" pour se délester de son imposant contrat. Il gagne 43 millions de dollars cette saison, puis 45,6 en 2025-2026 et 48,9 en 2026-2027.

Bien évidemment, LaVine ne représente pas la seule piste étudiée par Denver. Les noms de Jordan Poole (Washington Wizards), de Jordan Clarkson (Utah Jazz), de De'Andre Hunter (Atlanta Hawks), de Cam Johnson (Brooklyn Nets) et même de Jonas Valanciunas (Wizards) sont évoqués.

A noter une précision importante : dans l'hypothèse d'un trade d'envergure, Michael Porter Jr sera forcément impliqué ! Fin juin, les Nuggets ont déjà tenté de le transférer, avec Zeke Nnaji, pour tenter de récupérer Paul George en provenance des Los Angeles Clippers dans le cadre d'un "sign-and-trade".

Ce deal n'a finalement pas été possible, mais Denver n'a jamais oublié l'idée d'utiliser MJP pour un renfort majeur. Comme Zach LaVine ?

