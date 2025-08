Mikal Bridges, quatre ans de plus chez les Knicks

Les New York Knicks ont disputé la finale de la Conférence Est et, même s'ils ont changé de head coach, ils espèrent bien y retourner. Pour ce faire, la franchise a verrouillé l'un de ses cadres de la saison passée. D'après Shams Charania, Mikal Bridges a signé une prolongation de contrat de 4 ans pour 150 millions de dollars. Sur la dernière saison, en 2029-2030, Bridges aura une player option, mais aussi un pourcentage sur un éventuel trade.

Bridges pouvait prétendre à 6 millions de plus, mais a permis à New York de disposer d'un peu plus de flexibilité pour continuer de bâtir son roster. Son contrat arrivait à expiration en 2025-2026.

La première saison de Mikal Bridges aux Knicks a été mitigée, avec un démarrage difficile mais une production appréciable, notamment à 3 points (n°2 au nombre de paniers à 3 pts dans le corner) et un côté clutch en playoffs.

Les Knicks ont choisi Mike Brown