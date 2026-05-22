Le coach des Knicks n’a pas compris l’énorme écart de lancers-francs entre New York et Cleveland en deuxième mi-temps.

Même après la large victoire des Knicks, Mike Brown n’a pas caché son incompréhension concernant l’arbitrage et le nombre de lancers-francs obtenus par Cleveland dans le Game 2 des finales de conférence Est.

New York a dominé les Cavaliers mercredi soir (109-93) pour prendre une avance de 2-0 dans la série, mais l’entraîneur des Knicks est tout de même revenu sur un point qui l’a visiblement dérangé : l’écart énorme au niveau des fautes sifflées, surtout après la pause.

« Je ne sais pas quoi penser des lancers-francs. Il y en a eu 20 à 6 en deuxième mi-temps », a expliqué Mike Brown après la rencontre.

« On va revoir les images et peut-être qu’on faisait faute, mais c’est quand même un énorme écart quand on parle d’un 20 à 6 aux lancers-francs. Peut-être qu’on faisait faute et pas eux, je ne sais pas. »

Au total, Cleveland a tenté 32 lancers-francs contre seulement 14 pour New York. Les Cavs ont converti 22 de leurs 32 tentatives, alors que les Knicks ont terminé à 8 sur 14.

Ce débat autour de l’arbitrage et des lancers-francs de Cleveland commence d’ailleurs à revenir régulièrement durant ces playoffs. Lors du tour précédent, J.B. Bickerstaff et les Pistons avaient déjà publiquement dénoncé les différences de coups de sifflet dans leur série contre les Cavaliers.

Depuis le début des playoffs, Cleveland tourne à 28,5 lancers-francs tentés par match, le plus gros total parmi les quatre équipes encore en course, devançant les Knicks (27,5), les Spurs (25,5), et loin devant le Thunder (21,4)

Malgré cela, les Cavaliers ont encore souffert offensivement dans ce Game 2, avec seulement 31 paniers réussis sur 80 tirs et un faible 9 sur 35 à trois points.