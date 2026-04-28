À New York, Mike Brown ne serait pas à l’abri, même en cas de beau parcours en playoffs.

La situation de Mike Brown intrigue en interne du côté des New York Knicks. Selon plusieurs échos autour de la franchise, l’entraîneur pourrait ne pas être reconduit… même en cas de parcours solide en playoffs.

D’après les informations rapportées par Sam Amick, de The Athletic, la tendance est claire. La pression ne retomberait qu’en cas de qualification en Finales NBA, et même ce scénario ne garantirait pas totalement la sécurité de Mike Brown.

Le propriétaire James Dolan aurait fixé un objectif très élevé en interne : une saison « Finals or bust ».

Cette exigence contraste avec le bilan de la saison régulière. Sous la direction de Mike Brown, les New York Knicks ont terminé avec un solide bilan de 53 victoires pour 29 défaites, décrochant la troisième place à l’Est.

Un résultat qui place théoriquement l’équipe parmi les contenders crédibles. Et pourrait laisser penser que la saison est pour le moment plutôt réussie.

Mais le cas de Mike Brown s’inscrit dans un historique récent qui démontre que le niveau d’exigence est plus élevé à NY que par le passé. La franchise avait déjà surpris en se séparant de Tom Thibodeau, pourtant finaliste de conférence la saison précédente.

Un précédent qui montre que les résultats seuls ne suffisent pas forcément à garantir la stabilité sur le banc new-yorkais.

Actuellement opposés aux Atlanta Hawks au premier tour, les New York Knicks sont à égalité 2-2. Dans ce contexte, chaque match pourrait peser lourd, non seulement pour la saison, mais aussi pour l’avenir de Mike Brown.

À New York, la marge d’erreur semble extrêmement réduite. Une saison régulière réussie sur le plan comptable n’est plus suffisante. L’exigence reste maximale, et le sort du coach se jouera donc sur les prochaines semaines.