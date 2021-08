On le disait menacé et sur un siège éjectable en cas d'élimination prématurée de son équipe en playoffs. Le voilà champion NBA et récompensé par un nouveau contrat de trois ans supplémentaires jusqu'en 2025, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Mike Budenholzer va pouvoir travailler sereinement désormais, avec pour objectif de tenter le back to back avec sa star Giannis Antetokounmpo.

Le challenge va être intéressant pour l'ancien assistant de Gregg Popovich à San Antonio. Beaucoup estiment que sans l'avalanche de blessures qui s'est abattue sur les stars de la ligue, Milwaukee n'aurait pas été champion en 2021. Un argument bancal quand on sait que Giannis lui-même s'est blessé au genou à un moment-clé.

Espérons que la saison soit moins marquée par tous ces pépins physiques, pour que Bud et le Greek Freak montrent que les Bucks ont les arguments pour imiter les Golden State Warriors, dernière franchise à avoir gagné deux titres consécutifs.

On est en tout cas ravis de pouvoir encore observer Mike Budenholzer au bord du terrain, avec son air inquiet et un peu tendu. Le journaliste Rodger Sherman avait d'ailleurs magnifiquement décrit Budenholzer en ces termes lors des derniers playoffs : "Il a toujours l'air d'avoir parié une somme d'argent qu'il n'a pas à un jeu de casino auquel il ne sait pas complètement jouer".

