Les Bucks sombrent totalement : « On a pris 45 points contre une équipe qui cherche à perdre »

Les joueurs des Milwaukee Bucks parlaient de « jouer pour Giannis Antetokounmpo » en l’absence de leur superstar, blessée au mollet. Ils savent à quel point les prochaines semaines sont décisives. Le Grec réfléchirait à son avenir et pourrait éventuellement demander un trade en cours de saison. Sans lui, le reste du groupe dispose désormais d’une opportunité pour prouver qu’ils sont au niveau. Et c’est ce qu’ils ont fait en battant les Boston Celtics avec la manière la semaine dernière. Mais, comme d’habitude, cette équipe ne sait pas montrer de la régularité dans ses efforts. Du coup, elle a pris une énorme claque. Une défaite de 45 points contre les Brooklyn Nets (127-82) la nuit dernière.

« Je nous ai trouvé lamentables. Je n’avais clairement pas préparé mon équipe. On a donné 30 points sur des balles perdues. C’était probablement l’un des matches les plus décevants de ma carrière », soulignait Doc Rivers. Même son de cloche chez ses joueurs, et notamment chez Kyle Kuzma. « C’est notre point le plus bas de la saison. On a perdu de 45 points contre une équipe qui essaye de perdre », dit-il en référence aux Nets, a priori plutôt intéressés par un choix de draft haut placé que par une place au play-in.

Les Bucks se doivent évidemment de réagir, à nouveau, mais ce revers humiliant va forcément marquer les esprits en pleine période de rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo.

CQFR : Les Lakers se font peur, Stephen Curry cartonne en vain