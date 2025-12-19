Touché par le décès de sa grand-mère, Victor Wembanyama a traversé un moment difficile en pleine NBA Cup. Une attitude et une retenue qui ont profondément marqué son entraîneur, Mitch Johnson.

Victor Wembanyama n’a pas seulement marqué les esprits par son niveau de jeu ces dernières semaines. Le pivot des San Antonio Spurs a aussi impressionné par la manière dont il a traversé une épreuve personnelle majeure, un comportement qui a profondément touché son entraîneur, Mitch Johnson.

Mitch Johnson salue la force et la maturité de Wembanyama

Avant la large victoire des Spurs contre Washington (119-94), Mitch Johnson est revenu sur l’attitude de Victor Wembanyama après le décès de sa grand-mère, survenu quelques heures avant la finale de la NBA Cup face aux New York Knicks.

« L’émotion qu’il a montrée, ou parfois le fait de ne pas en montrer pendant le match, correspond souvent à la réaction humaine quand on essaie de rester posé et calme tout en traversant quelque chose de difficile », a expliqué le coach des Spurs. « Je ne veux pas parler à sa place, mais quand on vit ce genre d’expérience et qu’on peut enfin respirer, réaliser ce qui se passe vraiment, ça peut être très intense, dans un sens comme dans l’autre. »

Johnson a surtout tenu à souligner la manière dont son joueur a affronté cette situation au sein du groupe.

« Je suis simplement fier de la façon dont il a traversé ça. J’étais heureux qu’il se sente suffisamment en confiance avec notre groupe pour le partager, et que nous puissions l’honorer et l’accompagner dans ce moment-là. »

Un moment d’émotion après la finale de la NBA Cup

Victor Wembanyama avait marqué les esprits lors de sa courte apparition face aux médias après la défaite des Spurs en finale de la NBA Cup contre les Knicks. Visiblement bouleversé, le Français luttait pour contenir ses larmes , sans entrer dans les détails sur le moment.

Il a ensuite été révélé que sa grand-mère, Marie-Christine de Fautereau, était décédée quelques heures avant la rencontre. Une perte brutale, survenue au moment le plus intense de la saison, qui a forcément pesé sur l’état émotionnel du jeune intérieur.

Mitch Johnson a insisté sur la réalité à laquelle sont confrontés les joueurs professionnels.

« C’est difficile. La vie, malheureusement, ne s’arrête pas, et on ne peut pas toujours adapter notre travail à ce genre de situations. Parfois, on doit choisir, ou essayer de jongler avec les deux. »

Le rôle du collectif dans les moments difficiles

Pour l’entraîneur des Spurs, cet épisode rappelle aussi l’importance du collectif dans une saison NBA.

« C’est dans ces moments-là que les équipes et les groupes se resserrent. On traverse tous des choses compliquées, on a tous des journées difficiles. L’important, c’était qu’il se sente soutenu, parce que ce n’était évidemment pas facile pour lui. »

Au-delà du basket, Victor Wembanyama a montré une forme de maturité et de retenue qui n’a pas échappé à son coach. Une attitude saluée en interne, et qui renforce encore un peu plus le lien entre le joueur et le groupe des Spurs.