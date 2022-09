Montrezl Harrell renforce Philadelphie et retrouve Doc Rivers

Les Sixers attendaient sans doute que la situation de Montrezl Harrell, attrapé dans le Kentucky avec de la marijuana, se régularise pour boucler l'opération. Maintenant que l'on sait que l'intérieur ne risque pas grand chose, Philadelphie est passé à l'attaque. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Harrell s'est engagé pour deux saisons (la deuxième en option) avec les Sixers pour un montant de 5.2 millions de dollars.

En Pennsylvanie, Harrell va retrouver le coach et l'assistant avec lesquels il a connu sa meilleure période en NBA. Doc Rivers et Sam Cassell étaient en effet sur le banc des Los Angeles Clippers lorsque Montrezl Harrell y a été élu 6e homme de l'année lors de la saison 2019-2020. Il retrouvera également James Harden, son ancien coéquipier à Houston, dont on dit qu'il a été moteur dans la signature de l'ex-universitaire de Louisville. Harden aurait activement demandé au front office de se pencher sur le cas de Harrell, à ses yeux un excellent back up dans la raquette.

La carrière de Montrezl Harrell était sur une mauvaise pente depuis son départ des Clippers. Son impact aux Lakers, puis chez les Wizards et les Hornets a été sans commune mesure avec ce que l'on avait vu de lui jusque-là. Rejoindre un contender d'un genre un peu différent, avec des personnes avec lesquelles il est à l'aise et qui connaissent parfaitement son profil et son utilisation optimale.

Dans le secteur intérieur, Philadelphie peut donc désormais s'appuyer sur Joel Embiid, PJ Tucker, Paul Reed et, désormais, Montrezl Harrell.

ESPN Sources: Free agent C Montrezl Harrell is signing two-year deal with the Philadelphia 76ers, including a player option. Harrell brings more toughness to a team searching for it this offseason. He was Sixth Man of the Year with Doc Rivers/Sam Cassell in 2019-2020 w/ Clippers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2022