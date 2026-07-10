Mook #4 NEW YORK DELUXE EDITION : où en est le projet ?

Ça y est, la très grande majorité des articles est désormais terminée. Les textes ont été écrits, relus, corrigés et rendus. Il reste bien quelques retardataires... mais promis, on ne dénoncera personne. 😇

Parmi les derniers grands moments de cette aventure, nous avons eu le plaisir d'accueillir Jacques Monclar et Erwan de First Team, deux amoureux des Knicks devant l'éternel. Ils ont accepté de revenir avec nous sur ce sacre historique de New York, dans la grande table ronde et dans l'interview du rédacteur en chef. Un immense merci à eux !

Pendant ce temps-là, notre équipe de graphistes est toujours à pied d'œuvre. Pat (aka Mochokla), Nicolas, Abel et Vlad peaufinent leurs illustrations, ajustent les derniers détails et ajoutent les touches finales qui feront toute la différence. Chaque page doit être à la hauteur de l'histoire que nous voulons raconter.

En coulisses, ça ne chôme pas non plus. Théo et Julien traquent la moindre coquille avec l'acharnement de deux inspecteurs en pleine enquête, tandis que Guillaume fait littéralement fumer son Mac sous InDesign avec un fichier... disons... conséquent. 352 pages, ça finit par peser très, très lourd. Le genre de fichier qui donnerait des sueurs froides à n'importe quel service informatique ! Mais bon, nous on a pas de service informatique 😅

Et pendant que nous finalisons tout ça, Christian et toute l'équipe de l'imprimerie sont déjà dans les starting-blocks. Ils attendent nos fichiers pour lancer l'imposition prévue le 20 juillet. Ensuite, il leur faudra environ 3 à 4 semaines pour imprimer, façonner, relier et contrôler chaque exemplaire. Un travail colossal, mais indispensable pour donner naissance à ce que nous espérons être le plus beau livre jamais réalisé sur le basketball à New York.

Oui, on vous l'avait dit : réaliser la Bible ultime du basket new-yorkais, ça ne se fait pas en un jour !

MERCI pour vos commandes, merci pour votre confiance !

La bonne nouvelle, c'est que tout se déroule exactement comme prévu. Nous sommes dans les temps et nous avons déjà reçu un nombre impressionnant de précommandes. Et ça nous aide énoooooormément.

Donc, du fond du cœur, merci pour votre confiance, votre enthousiasme et votre patience. C'est grâce à vous que ce genre de projet un peu fou peut voir le jour.

Nous avons d'ailleurs déjà lancé la commande d'une partie du papier... et croyez-nous, ça se compte en dizaines de tonnes ! Et ça coûte trèèèèès cher 😅

Si vous n'avez pas encore réservé votre exemplaire, c'est le bon moment pour le faire. Au-delà du soutien que cela représente, les précommandes nous permettent d'estimer le plus précisément possible les quantités à fabriquer et d'éviter de nous retrouver, quelques semaines plus tard, à annoncer que le livre est en rupture.

Merci encore de faire partie de cette aventure 🙏