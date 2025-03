Il n'y a pas vraiment besoin de rappeler le contexte autour de l'arrivée d'Anthony Davis aux Dallas Mavericks. Si son trade a suscité de nombreux débats par rapport à la gestion des Texans, le niveau de l'intérieur n'a jamais été remis en question.

Malheureusement pour lui, dès son premier match, il avait été victime d'une blessure aux adducteurs. Absents depuis six semaines, l'ancien talent des Los Angeles Lakers aurait pu mettre un terme à sa saison.

Vu le contexte à Dallas, avec un effectif décimé par les blessures, il s'agissait certainement du choix le plus sage. Pour se refaire une santé. Puis pour éviter de revenir dans un bourbier sur cette fin d'exercice. Mais AD a tenu à revenir sur les parquets. Le plus tôt possible.

La nuit dernière, il a ainsi participé à la victoire face aux Brooklyn Nets (120-101) : 12 points, 6 rebonds, 3 passes décisives en 26 minutes. Et Davis a d'ailleurs expliqué pourquoi il avait tenu à faire son retour cette saison.

"C'était difficile de voir les gars se battre tous les soirs. Gagner des matchs serrés. Perdre des matchs serrés. Faire exploser des équipes. Se faire exploser. Ils se donnent à fond. Pour moi, il n'a jamais été question de savoir si j'allais revenir et jouer. Mais plutôt de savoir quand. Surtout si j'étais en bonne santé.

Nous sommes en sous-effectif. Les gars ont des blessures. Gafford. Lively. Kyrie out. C'était dur. Les gars laissaient tout sur le terrain. Les gars se trouvaient allongés sur le sol dans les vestiaires après le match, ils se sentaient épuisés. Donc il n'y avait aucun doute sur le fait que j'allais revenir et jouer. C'est ce qui vous donne envie de venir jouer avec ces gars", a ainsi résumé Anthony Davis face aux médias.

Bien évidemment, Davis a dû se sentir piqué dans son orgueil par l'environnement autour de son échange. Et cette situation peut expliquer son envie de revenir pour aider Dallas. Mais je trouve ça fort comme message de la part d'un leader.

Et oui bien sûr, il est payé - grassement payé - pour faire ce métier. Mais on sait très bien que plusieurs stars, après la blessure de Kyrie Irving, auraient probablement pris la décision de faire l'impasse sur la fin de la saison.

Actuellement 11èmes à l'Ouest, les Mavs sont à égalité avec les Phoenix Suns, 10èmes, et à moins d'une victoire des Sacramento Kings, 9èmes. Si Anthony Davis revient en forme, cet exercice n'est peut-être pas encore fini pour eux...