Moqué pour sa prise de poids, Tyrese Haliburton est en souffrance

Tyrese Haliburton continue de ressentir les effets du zona qui l’a frappé en fin de saison et du lourd traitement qui lui est imposé.

Tyrese Haliburton a profité de sa prise de parole de fin de saison pour raconter une bataille bien plus lourde qu’une simple rééducation. Le meneur des Pacers a expliqué qu’il souffrait encore d’un zona contracté en fin de saison, un épisode particulièrement violent, notamment parce qu’il a touché son visage.

« Mon œil était quasiment complètement fermé », a-t-il raconté en évoquant l’un des moments les plus marquants de sa maladie. Il décrit aussi la perte partielle de son sourcil et une douleur nerveuse persistante qui continue de le gêner au quotidien.

Surtout, Haliburton insiste sur le fait que le problème est toujours bien présent.

« Je prends une quantité incroyable de médicaments… et ça ne fonctionne pas », explique-t-il, reconnaissant que les traitements n’ont pas encore permis de réellement faire disparaître les symptômes.

Ces médicaments ont d’ailleurs eu des conséquences très visibles.

« Ça m’a forcément fait prendre du poids… et c’est devenu un sujet sur les réseaux sociaux », ajoute-t-il, lucide sur l’emballement autour de son apparence ces derniers jours.

Car au-delà de la maladie, c’est aussi ce qu’il a dû encaisser en ligne qui marque. Photos virales, commentaires, moqueries : Haliburton s’est retrouvé au cœur d’une séquence assez classique de fat shaming, alors même qu’il était diminué, sous traitement lourd, et encore en train de lutter contre une pathologie particulièrement douloureuse.

Le plus frappant dans son témoignage, c’est peut-être ça : aujourd’hui, le zona est presque devenu plus difficile à gérer que sa blessure initiale. Alors que son tendon d’Achille suit son cours de récupération, il continue de composer avec les effets d’un virus qui provoque encore gonflements, douleurs et inconfort.

Au fond, sa sortie remet un peu de perspective. Derrière les images qui circulent et les réactions rapides, il y a un joueur qui encaisse encore, physiquement et mentalement, et qui rappelle que tout n’est paâas toujours visible au premier regard.