Moussa Diabaté va-t-il développer un tir à 3 points ?

Troisième meilleur rebondeur offensif de la ligue, maillon essentiel des prometteurs Charlotte Hornets, Moussa Diabaté est en train de vivre une saison réjouissante. On est en train de comprendre quel joueur peut devenir l'ancien de Michigan, titulaire dans la raquette d'une équipe qui aspire à être dans le top 6 de l'Est constamment à partir de la saison prochaine.

En marge du match entre les Pacers et les Hornets la semaine dernière, l'international français a accordé une interview à Eliott Caillot et Tom Compayrot de BeBasket. Il y a notamment évoqué les évolutions possibles de son jeu, lui le rim-runner dans une ère où les stretch fives sont en vogue. Peut-on imaginer Moussa Diabaté ajouter à son arc la corde du tir extérieur ? A ce jour, le Parisien n'en a pris que 10 en 157 matches joués en NBA.

"Cet été, j’ai fait en sorte de vraiment me concentrer sur ce que je sais déjà bien faire, je pense que c’est le plus important pour l’instant. Mais au fil du temps, je pense que je vais continuer à ajouter des choses, oui. [...] Le shoot ? En vrai, avant je shootais, que ce soit en high school ou en prep school. Après, à l'université, j’ai un peu moins shooté, mais quand même un peu. En G-League, je shootais beaucoup à mi-distance.

Pour l’instant, ce n’est pas mon job en NBA. J’essaye de rester dans mon registre. Mais je vais continuer à travailler. D’abord, je dois continuer à m’améliorer sur ce que je sais déjà faire, et après on verra".

Cette saison, Moussa Diabaté tourne à 8.4 points et 8.7 rebonds de moyenne. Mais si on rapporte sa production sur 36 minutes, l'ancien joueur des Clippers serait en fait en 12-12, ce qui sera peut-être le cas la saison prochaine.