2025 a été une année marquante pour ces joueurs et ces joueuses, que cela soit parce qu'ils ont gagné des titres, réussi des performances extraordinaires ou fait parler d'eux en positif d'une manière ou d'une autre. Voici, pour nous, les MVP de cette année qui touche à sa fin.

Shai Gilgeous-Alexander

Réussir à être élu MVP dans une ligue avec des extraterrestres statistiques comme Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ou Luka Doncic, c’est prodigieux. Décrocher le MVP des Finales pour offrir à sa franchise la première bague de son histoire, c’est encore plus fort. 2025 a été l’année de la confirmation et de la gloire pour “SGA”, un petit gars de l’Ontario que personne n’aurait imaginé régner sur la ligue il y a encore quelques années, lorsque les Clippers l’ont expédié dans l’Oklahoma pour récupérer Paul George.

Il a beau avoir l’étiquette de free throw merchant pour ses détracteurs, il incarne le flegme et la sobriété, sur et en dehors du terrain, où il ne fait pas de vagues et fuit presque autant les spotlights que son rival serbe amoureux des canassons.

A’ja Wilson

La joueuse la plus dominante de la planète. Après une parenthèse d’un an où les Aces n’ont pas gagné, A’ja et Vegas sont retournés au sommet de la chaîne alimentaire en WNBA. MVP de la saison régulière pour la 4e fois, un record qu’elle partage avec seulement trois autres joueuses (Lisa Leslie, Sheryl Swoopes et Lauren Jackson), elle a aussi décroché son deuxième titre de MVP des Finales dans la foulée.

Elle est aujourd’hui l’incarnation de la gagne et a conservé un côté solaire qui en fait l’une des vraies superstars de la ligue et du basket mondial. 2025 est aussi l’année où elle a dévoilé son couple avec Bam Adebayo au grand jour. Le gars est double champion olympique avec Team USA, deux fois finaliste NBA avec le Heat et triple All-Star, mais sa fiancée a quand même plus d’influence et de notoriété que lui. C’est dire qui est A’ja Wilson aujourd’hui dans le sport américain.

Mark Daigneault

Un nom de joueur des Vancouver Canucks en NHL, mais le cerveau brillant d’un coach champion NBA après avoir roulé sa bosse en G-League. En 2025, Daigneault a affiché son érudition et sa classe lors de la plupart de ses passages devant les médias, confirmant qu'il était passionnant à écouter. Un sans faute.

Rob Pelinka

On a suffisamment moqué son côté “Serge le Mytho” par le passé pour s’incliner devant le tour de passe-passe qu’il a réalisé en capturant Luka Doncic pour assurer l’avenir des Lakers. Certains diront que ce n’est pas de la compétence mais de l’abus de faiblesse sur personne mentalement dérangée (coucou Nico), mais Rob Pelinka est quand même un winner dans cette année 2025 et possiblement au-delà…

Tyrese Haliburton

Il y a quelque chose de l’ordre de la tragédie grecque dans cette année 2025 pour Tyrese Haliburton, avec une fin cruelle pour boucler une épopée légendaire. Le meneur des Pacers a été fabuleux pour mener une équipe qu’absolument personne n’attendait jusqu’en Finales NBA, avec une défaite en 7 matches contre OKC. Indiana aurait clairement été le champion le plus étonnant de l’histoire moderne et c’est en partie grâce au Prince Hali (coucou Ben Moubèche) que le miracle a failli avoir eu lieu. Ceux qui doutaient encore de sa place parmi les superstars et les grands leaders de la ligue se font bien silencieux depuis. On espère que sa grave blessure contractée durant les Finales ne l’empêchera pas de revenir au plus niveau l’année prochaine.

Rick Carlisle

Le plus vieux coach en activité en NBA est tout sauf has been. Carlisle s’est adapté et a montré qu’il était encore dans le coup en 2025, avec ce magnifique collectif des Pacers. Il ressemble de moins en moins à Jim Carrey, mais de plus en plus à l’un des meilleurs coaches de l’histoire de la ligue.

Le basket belge

Les filles désormais coachées par Mike Thibault ont remporté un deuxième Eurobasket consécutif, le tout en pratiquant toujours le plus basket parmi les équipes nationales, avec la reine Emma Meesseman, toujours extraordinaire. Chez les garçons, si l’Eurobasket n’a pas été particulièrement marquant, c’est aussi parce que les deux joueurs belges NBA qui montent ont priorisé leur contrat dans la ligue. Toumani Camara avec Portland et Ajay Mitchell avec Oklahoma City sont les deux représentants de haut niveau que le Plat Pays attendait depuis longtemps et cette année 2025 a été celle de leur éclosion.

Dennis Schröder

Avec son palmarès FIBA, Dennis Schröder va finir par s’ouvrir les portes du Hall Of Fame sans jamais vraiment s’être imposé au sein d’une franchise NBA. Le meneur allemand a non seulement remporté l’Eurobasket avec sa sélection en septembre dernier à Riga mais en plus il s’est offert le trophée de MVP, probablement promis à Alperen Sengun mais filé à Schröder après le succès des Deutschs. Un accomplissement de plus pour un joueur déjà sacré champion du monde avec là aussi le titre de meilleur joueur de la compétition.

L’Allemagne

Ils sont arrivés en favoris et ils sont repartis en vainqueurs. L’Allemagne a confirmé son statut de meilleure équipe européen en allant chercher l’Or en Lettonie, en dominant globalement son sujet de bout en bout. Franz Wagner et ses partenaires ont évidemment été gênés par une superbe formation turque et la finale fut l’une des plus belles de ces dernières décennies. Mais à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. En trois ans, le pays, pourtant pas réputé pour son basket, s’est déjà taillé un meilleur palmarès que la France en termes de titres…

Alperen Sengun

On l’a vu progresser avec les Rockets sur la saison écoulée et il est devenu All-Star. Mais c’est surtout l’impression laissée lors de l’Eurobasket 2025 avec la Turquie qui explique sa présence dans le classement. Sengun s’est comporté comme une superstar, tractant sa nation jusqu’en finale avec des perfs de très haut rang et l’impression que quelle que soit l’équipe montée autour de lui, les Turcs auraient désormais toujours une chance de jouer une médaille dans les tournois qu’ils disputeront.

Les joueuses WNBA

Elles auraient pu se contenter d’accepter docilement les directives et propositions de la WNBA pour le prochain CBA, mais la génération actuelle sait que le moment est important et qu’il ne faut pas se sous-vendre. Napheesa Collier et les autres cadres de la ligue n’ont pas hésité à critiquer ouvertement la patronne Cathy Engelbert, notamment quand elle a déclaré entre quatre murs que si Caitlin Clark prospère autant c’est uniquement grâce à la WNBA.

Ah, et accessoirement, elles ont encore offert une superbe saison, avec un niveau de jeu très élevé et des playoffs passionnants !

TJ Shorts

En deux saisons, il est devenu une légende du championnat de France, avec des perfs cultes sous le maillot du Paris Basket. Champion de France, MVP de la saison et des Finales et meilleur passeur de Betlic Elite, Shorts a aussi régalé en Euroleague où il est l’une des raisons principales du parcours des Parisiens jusqu’en quarts de finale. Le basket français n’oubliera jamais ce petit gars d’1,75m qui est venu, a vu et a vaincu.

Cade Cunningham

Après avoir avalé des couleuvres et des saisons humiliantes depuis son arrivée à Detroit, Cade Cunningham a bien fait de prendre son mal en patience. All-Star en 2025, il a contribué à ramener les Pistons en playoffs et à y être tout sauf ridicules. Sur ce début de saison 2025-2026, il rayonne à la mène d’une équipe de Motown en tête de la Conférence Est et est peut-être bien le mieux placé à l’heure actuelle pour être le premier Américain au classement du MVP derrière les usual suspects internationaux.

Valériane Ayayi

Pour la deuxième année consécutive, c'est une femme qui a remporté le trophée Alain Gilles récompensant l'athlète de basket français de l'année. "Valou" a tout fait pour, puisqu'elle a remporté l'Euroleague avec Prague, en plus de son championnat national. Elle a aussi été l'une des satisfactions des Bleues à l'Eurobasket, après avoir été dans le meilleur cinq du Tournoi olympique l'année précédente. A 31 ans, elle est dans son prime et a de bonnes chances de continuer à faire fructifier son palmarès.

Gabby Williams

Si elle a cédé le trophée Alain Gilles à Valériane Ayayi, Gabby Williams est devenue All-Star cette année, grâce à un début de saison canon avec le Seattle Storm. Si collectivement les choses se sont moins bien passées ensuite pour la franchise du Nord-Ouest, Gabby a tout de même été élue dans le meilleur cinq défensif de la saison et a connu une vraie éclosion en WNBA. Le meilleur reste d'ailleurs encore à venir pour elle.

La famille Spencer

Pat, ancien joueur de lacrosse, non drafté, est devenu à 29 ans une petite éclaircie chez des Warriors un peu mornes grâce à sa grande bouche et son scoring. Cam, le petit frère, champion NCAA en 2024 avec UConn, shoote à 48% à 3 pts avec Memphis et a signé cette année un contrat à 10 millions de dollars. Papa et Maman Spencer vont pouvoir retaper la maison familiale à Davidsonville dans le Maryland, c’est certain.

Victor Wembanyama

Elle n’est pas forcément celle que l’on attendait, mais son année 2025 est folle. Il y a eu cette fichue thrombose alors qu’il était parti pour décrocher, déjà, son premier titre de DPoY. Mais après avoir surmonté cette déception et ce gros contretemps, il a bossé, voyagé, étudié… et est revenu plus fort. Sa fin d’année, avec un démarrage canon des Spurs, le scalp d’OKC par trois fois (!) alors que le Thunder avait des vibes de meilleure équipe de saison régulière all-time, est exceptionnelle et lui permet de décrocher une place ici, en attendant de squatter assurément les lieux chaque année qui viendra jusqu’à la fin de sa carrière.

Les Spurs

En 2025, ils ont eu Stephon Castle Rookie de l’année, ont pu drafter Dylan Harper, qui a déjà des allures de super choix, ont tapé trois fois le champion OKC et finissent l’année civile à la deuxième place de la Conférence Ouest, tout en ayant dû se passer de Victor Wembanyama pendant un temps. L’avenir est à San Antonio !

Luka Doncic

Il a quand même plutôt donné tort à Nico Harrison jusque-là et son année 2025 démarrée de manière totalement inattendue avec ce trade, aura été remarquable. Aminci à la reprise, Doncic n’a rien perdu de sa verve offensive (traduction, il est toujours injouable) et tourne à presque 34 points, 8 passes et 8 rebonds de moyenne depuis le début de la saison avec les Lakers. En avril, pour son retour à Dallas, chargé en émotions, il avait quand même réussi à claquer un triple-double à 45 points, tout en lâchant quelques larmes histoire que les fans aient encore plus envie de prendre Harrison pour une pinata. En quelques mois et malgré la présence de LeBron freaking James, les Lakers sont devenus SON équipe, ce qui en dit quand même long sur le garçon.