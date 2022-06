Avec une volonté de lancer une reconstruction, les Indiana Pacers pourraient bouger Myles Turner et Malcolm Brogdon cet été.

Les Indiana Pacers ont amorcé une reconstruction en envoyant Domantas Sabonis aux Sacramento Kings. Lors de cet échange, la franchise a récupéré Tyrese Haliburton et compte construire autour de lui. Et dans ce projet, Myles Turner et Malcolm Brogdon disposent d'un avenir très incertain.

Comme pressenti ces derniers mois, les dirigeants des Pacers envisagent de faire un grand ménage dans l'effectif actuel. Considérés comme de bonnes valeurs marchandes, les deux hommes sont ainsi de sérieux candidats à un départ.

Selon le Bleacher Report, Turner et Brogdon se trouvent en tout cas sur le marché à l'approche de l'intersaison. Avec sa Free Agency à venir en 2023, l'intérieur risque de faire l'objet de discussions avant la Draft NBA afin de récupérer un pick bien placé.

Régulièrement annoncé aux Charlotte Hornets, Myles Turner pourrait ainsi susciter des négociations autour du #15 pick (des Hornets). De son côté, Brogdon incarne une piste intéressante pour de nombreuses franchises.

Aux New York Knicks, l'ex-joueur des Milwaukee Bucks serait considéré comme un plan B dans l'hypothèse d'un échec pour Jalen Brunson. Et New York a justement le #11 pick de la Draft à offrir. Il faudra suivre avec attention les mouvements réalisés à Indiana.

Russell Westbrook, un deal de rêve pour les Lakers avec les Pacers ?