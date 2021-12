Myles Turner n’est pas satisfait de son rôle à Indiana et le dit clairement

Rick Carlisle vient seulement de revenir à Indiana, a les rênes de la franchise et n'ira nulle part. Myles Turner, lui, vient de faire comprendre que sa situation ne lui convenait pas. Mais quelle situation ? Titulaire chez les Pacers depuis le début de sa carrière, l'intérieur de 25 ans estime qu'il n'est pas considéré et utilisé à sa juste valeur. Ses déclarations à The Athletic cette semaine sont venues, quelque part, confirmer les rumeurs d'un futur trade autour de lui, Domantas Sabonis et Caris LeVert.

"Il est clair que je ne suis pas considéré comme davantage qu'un simple role player ici. Je veux plus, avec plus d'opportunités. J'essaye vraiment de faire fonctionner les choses dans ce rôle et d'en tirer le maximum depuis deux ou trois saisons. Mais il est clair qu'en termes de chiffres, on ne me voit pas autrement que comme un joueur de rotation. Je me considère comme bien plus que ça".

Il est rare de voir un joueur titulaire, qui tourne à près de 30 minutes de moyenne par match, faire des déclarations de la sorte en cours de saison. Surtout que Myles Turner ne s'était jamais plaint de sa situation auparavant. Visiblement, c'est sur un point de vue purement tactique qu'il aimerait que les choses changent.

"Je suis installé comme un joueur qui étire le jeu, court d'une moitié de terrain à l'autre, puis se pose dans un coin tout le match sans être actif. Je pensais que c'est ce que je faisais le mieux. Je ne pensais pas à moi. Seulement à l'équipe. Mais je me suis rendu compte que de penser à moi, c'était aussi penser à l'équipe. Donc j'ai décidé de changer un peu d'état d'esprit pour la suite".

Cette saison, le 11e pick de la Draft 2015 affiche 12.9 points, 7.3 rebonds et 2.8 contres de moyenne avec les meilleurs pourcentages de sa carrière en global (53%) et à 3 points (39.7%). Jeudi, une rumeur faisait part d'un intérêt grandissant de la part des New York Knicks.

