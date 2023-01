Myles Turner, nouveau rebondissement pour son avenir ?

Dans sa dernière année de contrat, Myles Turner réalise des performances solides. Longtemps annoncé sur le départ des Indiana Pacers, l'intérieur a même poussé ses dirigeants à envisager une prolongation. Il s'agissait d'ailleurs de la tendance forte sur ce dossier ces dernières semaines.

Problème, les deux parties ont visiblement du mal à s'entendre. Avec sa dynamique actuelle, le joueur de 26 ans affiche des exigences importantes. En position de force, il cherche ainsi à profiter de la situation pour obtenir le plus gros deal logique.

Une stratégie logique, mais qui ne colle pas forcément avec le projet initial de la direction d'Indiana. A la base, cette équipe ne devait pas jouer la course aux Playoffs. Mais avec Turner et Buddy Hield pour épauler Tyrese Haliburton, elle occupe le 7ème rang à l'Est avec un bilan de 21 victoires pour 18 défaites.

Pour autant, les Pacers refusent d'accepter un statu quo. Si Turner ne prolonge pas avant la deadline des trades, il sera échangé, d'après les informations du journaliste de Action Network Matt Moore. Sans surprise, Indiana ne souhaite pas prendre le risque de le perdre sans la moindre contrepartie.

Sans un engagement sur la durée à un prix correct, Myles Turner fera ses valises. Pour le plus grand bonheur d'un autre prétendant aux Playoffs ?

