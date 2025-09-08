Au lendemain de l’élimination, la question revient : fallait-il lancer Nadir Hifi ? Antoine, Théo et Shai ont abordé cette question dans le CQFR du jour.

Dans la zone mixte, un journaliste serbe l’a posée à Freddy Fauthoux : pourquoi ne pas avoir lancé Nadir Hifi ? Dans la discussion, un élément pèse : le match contre Israël où Hifi fait 1/9 dans un contexte tendu. « Je comprends pourquoi Fauthoux pense comme ça : il s’est sans doute dit “dans les matchs durs, laisse tomber… je ne vais pas lancer un joueur que je n’ai pas fait jouer” », analyse Antoine, présent dans la salle hier après-midi.

Il y a aussi la dimension mentale : quand tu ne joues pas pendant longtemps et que le money-time arrive, il faut un caractère spécial pour avoir quand même envie de rentrer. Nadir Hifi, lui, « n'a peur de rien », mais son profil est très spécial, un joueur de rupture : il entre, il prend ses tirs ; si ça marche, c’est super, ça peut faire exploser l’adversaire. Si ça ne rentre pas, pas sûr qu’il y ait tant d’autres secteurs du jeu à ce moment-là où il peut t’apporter. C’est toute la difficulté de manager ce type de joueur.

Et le contexte n’a pas aidé. Jusqu’au match contre Israël, Fauthoux avait ouvert son banc, puis les rotations se sont resserrées. Et l’absence de Strazel a laissé un vide sur le leadership et l’alternance. Pendant ce temps, la France s’est souvent rassurée à trois points alors que l’écart n’était pas encore critique. Le 6/36 à longue distance fait mal, d’autant que les meilleures séquences venaient dès qu’on touchait à l’intérieur, qu’on drivait, qu’on provoquait.

Alors, Nadir Hifi aurait-il dû jouer plus ? Le débat reste ouvert dans les termes du match : la tentation du joker de rupture face à la maladresse, contre la crainte de lancer à froid un joueur peu utilisé. À chacun de juger, mais une chose ressort du débrief : l’alternance manquait, et c’est souvent là que ces profils-étincelles font basculer une rencontre… quand on choisit de les tenter.

