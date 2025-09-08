Au lendemain de l’élimination, la question revient : fallait-il lancer Nadir Hifi ? Antoine, Théo et Shai ont abordé cette question dans le CQFR du jour.
Dans la zone mixte, un journaliste serbe l’a posée à Freddy Fauthoux : pourquoi ne pas avoir lancé Nadir Hifi ? Dans la discussion, un élément pèse : le match contre Israël où Hifi fait 1/9 dans un contexte tendu. « Je comprends pourquoi Fauthoux pense comme ça : il s’est sans doute dit “dans les matchs durs, laisse tomber… je ne vais pas lancer un joueur que je n’ai pas fait jouer” », analyse Antoine, présent dans la salle hier après-midi.
Il y a aussi la dimension mentale : quand tu ne joues pas pendant longtemps et que le money-time arrive, il faut un caractère spécial pour avoir quand même envie de rentrer. Nadir Hifi, lui, « n'a peur de rien », mais son profil est très spécial, un joueur de rupture : il entre, il prend ses tirs ; si ça marche, c’est super, ça peut faire exploser l’adversaire. Si ça ne rentre pas, pas sûr qu’il y ait tant d’autres secteurs du jeu à ce moment-là où il peut t’apporter. C’est toute la difficulté de manager ce type de joueur.
Et le contexte n’a pas aidé. Jusqu’au match contre Israël, Fauthoux avait ouvert son banc, puis les rotations se sont resserrées. Et l’absence de Strazel a laissé un vide sur le leadership et l’alternance. Pendant ce temps, la France s’est souvent rassurée à trois points alors que l’écart n’était pas encore critique. Le 6/36 à longue distance fait mal, d’autant que les meilleures séquences venaient dès qu’on touchait à l’intérieur, qu’on drivait, qu’on provoquait.
Alors, Nadir Hifi aurait-il dû jouer plus ? Le débat reste ouvert dans les termes du match : la tentation du joker de rupture face à la maladresse, contre la crainte de lancer à froid un joueur peu utilisé. À chacun de juger, mais une chose ressort du débrief : l’alternance manquait, et c’est souvent là que ces profils-étincelles font basculer une rencontre… quand on choisit de les tenter.
Après vu comment la défense s'est fait bouffer sur ce 8e de finale je pense pas qu'avec Nadir sur le terrain ça aurait pu être pire.
On aurait pu tenter l'expérience mais bon de là à dire que ça aurait pu changer la donne c'est tout sauf certain.
Nadir a eu sa chance pendant les matchs de poules. Il a eu la possibilité de monter qu'il aurait pu être une alternative offensive. Sauf qu'il n'a pas rentré ses shoots.
Pour lui, le train est passé pendant cette compétition.
Et sur la ligne arrière, personne ne ressort vraiment devant les autres.
Peut être Sylvain qui s'est montré en tant que dynamiseur sortant du banc et Elie qui fut le moins mauvais sur l'ensemble. Mais le reste...
Theo n'a pas changé malgré sa belle saison à l'Asvel, il est toujours le Théo "EdF" passif et sans idée. Isaia semble perdu sur le terrain et dans ce groupe.
C'est raté 😕