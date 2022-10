Nate Robinson s’ouvre sur sa maladie et son combat depuis 4 ans

Les temps sont durs du côté des anciens joueurs NBA que le grand public porte dans son coeur. Après Dikembe Mutombo, traité pour une tumeur au cerveau, c'est Nate Robinson qui a choisi de partager des nouvelles bien tristes sur le plan de sa santé. L'ancien joueur des New York Knicks, des Boston Celtics ou encore des Chicago Bulls, a annoncé souffrir d'insuffisance rénale depuis quatre ans.

"Krypto-Nate" a fait paraître un communiqué pour expliquer sa situation et faire connaître ce mal qui oblige de nombreux malades à être traités par dialyse jusqu'à la fin de leur vie.

"Je suis actuellement sous traitement et dois gérer ça depuis quatre ans. Je partage ceci parce que je veux être la voix de ceux qui ont du mal à parler de cette maladie et les rassembler autour de cette question de santé. Je n'ai jamais été un leader vocal sur le terrain, j'ai toujours préféré être un leader par l'exemple, mais il est temps pour moi de parler et d'aider ceux qui sont affectés par la néphropathie.

Je suis reconnaissant des soins et du soutien que j'ai reçu et continue de recevoir depuis le début de mon traitement. J'espère, à travers cette annonce, être en mesure d'aider ceux qui sont dans mon cas".

On souhaite évidemment à Nate Robinson de se soigner au mieux, dans l'espoir d'une amélioration ou de progrès de la médecine dans ce domaine.

11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2022

