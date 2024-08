NBA : les 10 matches qu’on attend le plus cette saison !

La NBA a officiellement dévoilé le calendrier de la saison 2024-2025. Avec quelques fuites depuis plusieurs jours, certaines affiches étaient déjà connues. Mais on est désormais fixé sur les dates de certains moments forts de l'exercice à venir. De notre côté, on a déjà réalisé quelques croix sur notre calendrier. Voici les 10 matches qu'on attend le plus cette saison !

New York Knicks @ Boston Celtics - 22 octobre 2024

Pour le coup d'envoi de la saison régulière, la NBA a gâté ses fans. Tout d'abord, même si c'est parfois un peu long, la cérémonie des bagues au TD Garden promet d'être intéressante à suivre. Dans une chaude ambiance, le spectacle devrait être au rendez-vous.

Puis même sportivement, l'affiche donne envie ! Après le trade pour Mikal Bridges, les New York Knicks veulent s'affirmer comme une puissance forte à l'Est. Quoi de mieux que de dominer le champion NBA en titre sur son terrain pour envoyer un message ? Ambitieux, les Knicks risquent de montrer les crocs dès ce premier match.

En face, les Boston Celtics ont donc un titre à fêter. Il sera hors de question de gâcher les célébrations avec une défaite. Surtout face à un potentiel concurrent. Une rencontre marquante pour donner le ton à l'Est.

San Antonio Spurs @ Dallas Mavericks - 24 octobre 2024

Peut-être un côté très chauvin... Mais on a vraiment hâte de suivre la progression de Victor Wembanyama. Et pour lancer sa 2ème saison en NBA, le Français se déplace donc avec les San Antonio Spurs sur le parquet des Dallas Mavericks.

Bon, déjà, un derby texan, c'est souvent plaisant. Et on peut être sûr que le Tricolore va avoir l'envie de marquer les esprits dès le début de cet exercice. Avec aussi l'ajout de Chris Paul pour l'épauler. Surtout qu'en face, on retrouve donc le finaliste malheureux de la saison 2023-2024.

Avec Luka Doncic, Kyrie Irving... et Klay Thompson ! Ce match va représenter les grands débuts de l'ex-arrière des Golden State Warriors à Dallas. Forcément, ça attise la curiosité...

Victor Wembanyama – « Je m’inquiète pour les adversaires dans quelques années »

Washington Wizards @ Atlanta Hawks - 28 octobre 2024

Bon cette fois-ci, on peut retirer le "peut-être" et assumer notre côté chauvin. Mais il s'agit du premier duel entre les deux premiers picks de la Draft NBA 2024. Deux français : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

Le niveau de cette cuvée a beaucoup fait parler ces dernières semaines... Et effectivement, les deux jeunes tricolores ne deviendront probablement pas des superstars. Mais ils ont du talent et les qualités pour devenir des joueurs importants en NBA.

Pour la première fois, ils vont donc se retrouver dans la grande Ligue. Après un premier affrontement en Summer League (à l'avantage des Wizards), on a hâte de les voir en action.

Philadelphia Sixers @ Los Angeles Clippers - 6 novembre 2024

Le retour de Paul George à Los Angeles avec le maillot des Philadelphia Sixers ! Alors qu'il avait répété, à plusieurs reprises, son souhait de terminer sa carrière aux Clippers, l'ailier a mis les voiles cet été pour signer un contrat XXL aux 76ers.

Et on le sait, il n'a pas forcément apprécié la gestion des Californiens de son cas. Même si le boss des Clippers Steve Ballmer a tenté de limiter les dégâts publiquement, PG risque d'avoir envie de prendre sa revanche. Au moins pour prouver qu'il méritait, selon lui, un contrat max.

Plus globalement, il sera aussi intéressant de voir le niveau affiché par les deux équipes. Avec le renfort de George, les Sixers sont attendus pour jouer les premiers rôles à l'Est. Et les Clippers, même sans PG, veulent rester compétitifs pour la première année à l'Intuit Dome.

Dallas Mavericks @ Golden State Warriors - 12 novembre 2024

La période des retrouvailles en NBA... Après Paul George sur le parquet des Clippers, Klay Thompson de retour sur le terrain des Golden State Warriors ! Pour le nouveau joueur des Dallas Mavericks, cette soirée s'annonce riche en émotions.

Pour la première fois de sa carrière, l'arrière va jouer au Chase Center dans l'équipe opposée aux Warriors. On peut s'attendre à un hommage XXL de la franchise californienne et des fans. Avec une ambiance grandiose et peut-être même quelques larmes.

Et sportivement ? Thompson va avoir une énorme motivation : prouver que Golden State s'est planté. On le sait, il ne s'est pas senti respecté par ses dirigeants. Notamment par rapport aux offres présentées pour le retenir. Un moment fort de cette saison régulière.

Draymond Green l’avoue : il est heureux que Klay Thompson soit parti

Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors - 25 décembre 2024

Dans une conférence Ouest toujours aussi chargée, pourquoi choisir une affiche entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors ? Deux bonnes équipes de cette conférence, mais qui ne devraient pas jouer les premiers rôles. Tout d'abord, pour la symbolique : il s'agit d'un match de Noël.

Malgré les classements "moyens" des deux formations ces dernières années, elles continuent de faire de l'audience. Puis bien évidemment, ce match a retenu notre attention avec le duel entre LeBron James et Stephen Curry.

Avec le poids des années, les deux hommes ne seront pas éternels. Le King se rapproche doucement mais sûrement de la fin de sa carrière. Et il faut donc savourer les derniers affrontements entre deux des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA.

San Antonio Spurs @ New York Knicks - 25 décembre 2024

Encore une fois, la symbolique : pour la première fois de sa carrière, Victor Wembanyama va participer à un match de Noël. En NBA, il s'agit d'un rendez-vous important et la présence des San Antonio Spurs n'est vraiment pas anodine.

Depuis 2016, les Texans n'avaient plus connu cet honneur. Cette programmation est bien évidemment la conséquence de la hype XXL autour du Français aux Etats-Unis. Et surtout, cette grande première pour l'intérieur va se dérouler au Madison Square Garden.

On le sait, les grands joueurs aiment briller dans cette salle mythique. En plus de potentiellement assister à un bon match avec des Knicks compétitifs, tous les ingrédients sont donc réunis pour assister à une performance mémorable de Wembanyama.

Cleveland Cavaliers @ Los Angeles Lakers - 31 décembre 2024

On va le répéter : LeBron James ne sera pas éternel. Et pourtant, tous les ans, il repousse les limites en restant compétitif malgré le poids des années. Pour sa 22ème saison en NBA, l'ailier des Los Angeles Lakers va fêter ses 40 ans le 30 décembre prochain.

Dès le lendemain, il sera sur le parquet afin de défier... les Cleveland Cavaliers. Un joli clin d'œil de la Ligue avec une affiche face à sa première équipe. Sur le plan sportif, ce match ne fait pas forcément rêver.

Cependant, on est tout de même curieux de voir la première sortie de LBJ à 40 ans en NBA. Avec le désir d'écrire sa légende et de démontrer, encore et encore, son incroyable longévité, il risque d'avoir l'envie de marquer le coup avec une grosse copie. 40 points pour ses 40 ans ?

« LeBron au-dessus de Jordan ? MJ ne devrait pas être classé »

Los Angeles Lakers @ Los Angeles Clippers - 19 janvier 2025

On l'a déjà évoqué un peu plus haut : les Los Angeles Clippers vont évoluer cette saison à l'Intuit Dome. Un moment important dans l'histoire des Clippers, qui veulent sortir de l'ombre des Lakers en quittant la Crypto.com Arena (Staples Center c'était mieux quand même).

Et forcément, le premier derby californien, dans la nouvelle salle des Clippers, sera particulièrement attendu. Pour les hommes de Tyronn Lue, la victoire sera perçue comme une obligation afin de marquer leur territoire.

Mais en face, les Lakers ont, dans l'ensemble, subi la loi des Clippers ces dernières années... LeBron James et ses partenaires auront donc certainement l'objectif de gâcher la fête. Histoire de montrer qui est le patron à Los Angeles.

Boston Celtics @ Dallas Mavericks - 25 janvier 2025

Comment ne pas finir cette sélection avec le remake des dernières Finales NBA ? Il y a toujours une atmosphère particulière dans les matches de saison régulière entre les deux finalistes de l'année précédente.

Pour ne rien gâcher, les deux formations, avec une intersaison bien gérée, restent de très sérieux candidats au trophée Larry O'Brien. A la maison, Luka Doncic et ses coéquipiers auront bien évidemment à cœur de prendre une petite revanche.

Pour les Celtics, le rendez-vous sera peut-être un peu moins important. Surtout que comme l'an dernier, Boston risque d'avoir de la marge en saison régulière. Mais Jaylen Brown et Jayson Tatum pourraient tout de même se faire plaisir dans une ambiance hostile.

NBA : les équipes les plus diffusées à la télévision américaine