NBA : les équipes les plus diffusées à la télévision américaine

Après la révélation officielle du calendrier NBA, on connaît désormais les franchises les plus diffusées à la télévision américaine.

La NBA a officiellement dévoilé le calendrier de la saison 2024-2025. Avec les fuites déjà réalisées ces derniers jours, il n'y a aucune surprise à ce niveau. Par contre, il y a toujours un élément intéressant à regarder : la visibilité des franchises à la télévision américaine.

Sur 82 matches, les Los Angeles Lakers seront ainsi diffusés à 39 reprises par ESPN/ABC, TNT ou NBA TV. Les Californiens occupent ainsi la première place de ce classement ! Malgré des performances parfois mitigées ces dernières années, les Lakers, menés par LeBron James et Anthony Davis, font toujours de l'audience.

Juste derrière, on retrouve ensuite les Golden State Warriors (36). Malgré un exercice 2023-2024 décevant, cette équipe reste bankable grâce à un homme : Stephen Curry. Pour compléter le podium, il y a une égalité entre les Boston Celtics et les New York Knicks (34).

Deux gros marchés de la NBA, avec donc le champion en titre et une équipe ambitieuse à l'Est. Dans ce classement, il faut aussi souligner la progression des San Antonio Spurs. Avec désormais 21 matches diffusées, les Texans sont 12èmes. L'effet Victor Wembanyama.

Par contre, certaines franchises restent boudées : les Detroit Pistons, les Portland Trail Blazers et les Toronto Raptors (4) ferment la marche.

Le classement complet en NBA :

Los Angeles Lakers : 39

Golden State Warriors : 36

Boston Celtics : 34

New York Knicks : 34

Dallas Mavericks : 30

Phoenix Suns : 30

Denver Nuggets : 29

Milwaukee Bucks : 27

Philadelphia 76ers : 27

Minnesota Timberwolves : 25

Oklahoma City Thunder: 25

Los Angeles Clippers : 21

San Antonio Spurs : 21

Memphis Grizzlies : 17

Cleveland Cavaliers : 16

Indiana Pacers : 14

Miami Heat : 13

New Orleans Pelicans : 13

Sacramento Kings : 12

Houston Rockets : 11

Orlando Magic : 9

Atlanta Hawks : 8

Charlotte Hornets : 7

Utah Jazz : 7

Brooklyn Nets : 5

Chicago Bulls : 5

Washington Wizards : 5

Detroit Pistons : 4

Portland Trail Blazers : 4

Toronto Raptors : 4

