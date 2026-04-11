Une nuit de basket XXL… avec 168 absents !

La tête est déjà aux vacances en NBA. La fin de saison, ça a des airs de mois de juin à l’école une année sans examen : la moitié de la classe manque à l’appel. Essentiellement pour les franchises déjà éliminés de la course aux playoffs. Celles-ci n’ont plus rien à jouer et leur effectif sur les derniers matches ne ressemblent en rien à ceux du début de saison et encore moins à ceux de l’année prochaine. Ils étaient 168 listés comme « indisponibles » la nuit dernière ! Probablement un record. Alors, certes, les 15 franchises étaient alignés mais tout de même, 168 absents, c’est quasiment un tier du championnat.

Le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets s’affrontaient pour un choc au sommet. Une affiche en réalité tronquée puisque les deux équipes ont reposé leur MVP Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Mais aussi tous les autres titulaires ! Les deux formations en ont profité pour reposer leurs cadres et lancer leurs seconds couteaux. « Si nous n’avions pas validé la première place avant, nous aurions fait jouer tout le monde », avouait Mark Daigneault après coup. Les fans qui pensaient voir un gros match ont dû être ravis. Après, en fin de saison, c’est le risque. Il est coutume que les franchises laissent du répit à leurs meilleurs éléments.

Mais ça atteint parfois des proportions démesurées. Les Memphis Grizzlies ont listé 14 joueurs, oui 14, comme forfaits la nuit dernière. Le club du Tennessee voulait absolument perdre le duel contre le Utah Jazz. Les deux équipes sont en course pour décrocher un choix de draft haut placé. Le Jazz n’a utilisé que 7 joueurs et les Grizzlies 6, dont un Rayan Rupert qui sortait du banc après avoir pourtant compilé un triple-double à plus de 30 points.

CQFR : Wembanyama termine fort, les Celtics égalent un record !