Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Mavs : 115-116

Pacers @ Lakers : 117-124

Spurs @ Magic : 111-112

Hawks @ Wizards : 125-111

Warriors @ Bulls : 132-111

Thunder @ Grizzlies : 125-112

Blazers @ Wolves : 98-114

Celtics @ Knicks : 131-104

Nuggets @ Suns : 122-104

Pelicans @ Kings : 118-123

Jazz @ Clippers : 118-130

- Jimmy Butler aura eu droit à une soirée pleine en émotions fortes pour sa première sous le maillot des Warriors. Golden State s'est imposé à Chicago, la première ville que Butler a connu en NBA, après avoir été mené... 83-59 en début de 3e quart-temps. Les Californiens ont passé un 73-28 aux Bulls sur la suite du match, avec un Stephen Curry fâché (34 pts à 8/16 à 3 pts) et un Butler concerné et actif (25 pts, 4 asts à 11/13 sur la ligne). L'ancien arrière du Heat avait revêtu un maillot floqué "Butler III" en hommage à son père décédé il y a tout juste un an.

JIMMY BUTLER TOUGH REVERSE LAY 😤 IMMEDIATELY FINDS STEPH CELEBRATING ON THE SIDELINE. pic.twitter.com/xselBgHZbs — NBA (@NBA) February 9, 2025

- LeBron James et Luka Doncic étaient assis ensemble pendant tout le match entre les Lakers et les Pacers. Le premier était laissé au repos pour soigner sa cheville, le second se rapprochant de ses débuts officiels avec sa nouvelle équipe. Les deux hommes ont pu assister, aux premières loges, à la career night d'Austin Reaves. L'arrière de Los Angeles a inscrit 45 points, 7 passes et 7 rebonds à 14/26, pour mettre les Lakers sur de bons rails et remettre un coup de collier dans le 4e quart-temps, lorsqu'Indiana a pointé le bout de son nez. C'est la cinquième victoire de suite pour les Angelenos.

AUSTIN REAVES: NEXT MAN UP 😤 🏀 45 PTS (career-high)

🏀 7 REB

🏀 7 AST

🏀 3 STL

🏀 4 3PM Stepped up with the stars out of the lineup to guide the Lakers to their 5th straight win. pic.twitter.com/rK89oluMne — NBA (@NBA) February 9, 2025

- Encore une courte défaite pour les Spurs, battus d'un point par Orlando. Paolo Banchero a fait virer le Magic en tête sur un tir à 24 secondes de la fin, alors que les Floridiens faisaient un match de trainards. Victor Wembanyama (18 pts, 9 rbds, 4 asts, 4 blks) a manqué le shoot de la gagne un peu plus tard. De'Aaron Fox s'est contenté de 9 points et 9 passes pour son troisième match avec les Spurs.

- Pour le Mavs-Rockets, avec la première d'Anthony Davis, on vous invite à aller sur l'article consacré à cette rencontre.

- Les Nuggets ont poursuivi leur remontée vers la 2e place. Grâce à la défaite des Grizzlies contre OKC, serein grâce aux 32 points de Shai Gilgeous-Alexander et une partie pas très disputée, Denver se rapproche de la place de dauphin. Nikola Jokic (26 pts, 11 rbds, 9 asts) n'a eu besoin de jouer que trois quart-temps pour frôler le triple-double contre Phoenix (122-104), où il manquait Kevin Durant, Bradley Beal et Grayson Allen.

- Les Celtics se sont tranquillement imposés au Madison Square Garden, avec 40 points de Jayson Tatum, ravi de pouvoir rayonner contre les Knicks (131-104). Payton Pritchard a ajouté 25 points en sortie de banc.

- Malgré les 40 points de Zion Williamson et un avantage de 20 points au cours du match, les Pelicans ont perdu à Sacramento. Zach LaVine (22 pts) et Domantas Sabonis (27 pts) ont été les moteurs des Kings, enfin victorieux sous leur nouveau visage.

- Zaccharie Risacher a été à son avantage (18 pts à 8/12) pour épauler Trae Young (35 pts, 14 asts) lors de la victoire contre les Wizards (125-111). Seul Bilal Coulibaly était là pour représenter le contingent français de Washington. Il a inscrit 17 points, mais à 6/20. Georges Niang (16 pts) et Terence Mann (4 pts) ont fait leurs débuts sous le maillot d'Atlanta.

- Les Wolves ont calmé les ardeurs des Blazers. Malgré l'absence d'Anthony Edwards et à la faveur d'un 4e QT de feu (38-14), Minnesota a remonté 15 points de retard et stoppé la belle dynamique de Portland. Rudy Gobert a fini avec 15 points et 11 rebonds, mais les deux grands bonhommes du match pour les Wolves auront été Jade McDaniels (30 pts) et Naz Reid (23 pts).

- James Harden (23 pts, 17 asts) et Ivica Zubac (26 pts, 15 rbds, 5 asts) ont encore formé un tandem de haut niveau pour permettre aux Clippers de disposer du Jazz.