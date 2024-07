Droits de diffusion en NBA : tout ce qu’il faut savoir

Les droits de diffusion sont aussi vitaux pour la NBA que l’air que nous respirons. Ils déterminent les salaires des joueurs. Ils influencent l’ajout de nouvelles équipes et transforment la manière dont les fans consomment le sport. Le nouveau contrat TV, effectif à partir de la saison 2025-26, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère.

La NBA s’apprête à encaisser 76 milliards de dollars sur 11 ans. Une hausse spectaculaire comparée aux 24 milliards sur neuf ans du contrat précédent ; une augmentation de 160 % par an, malgré la baisse des audiences. Adam Silver, le patron de la ligue, a confirmé mardi, lors d’une conférence de presse, que les présidents ont approuvé l’offre. Certains détails restent à régler, mais l’essentiel est déjà fixé.

À quel stade en sont les négociations et quel impact auront-elles concrètement sur la compétition et les fans ?

Où en sont la NBA et ses partenaires de diffusion ?

Le Sports Business Journal rapporte que l’accord est finalisé depuis plusieurs semaines, mais il faudra encore attendre avant qu’il soit finalisé. La liste des diffuseurs n’est pas encore définitive et quelques paramètres restent à affiner. Mais les principaux partenaires de la ligue sont déjà en place, répartis en trois lots :

ESPN : 2,6 milliards de dollars par an pour 80 matches, dont les Finales NBA, une finale de conférence et plusieurs matches de playoffs.

2,6 milliards de dollars par an pour 80 matches, dont les Finales NBA, une finale de conférence et plusieurs matches de playoffs. NBC : 2,5 milliards de dollars par an pour un nombre de matches indéterminé, incluant une finale de conférence tous les deux ans, plusieurs matches de playoffs et le All-Star Game.

2,5 milliards de dollars par an pour un nombre de matches indéterminé, incluant une finale de conférence tous les deux ans, plusieurs matches de playoffs et le All-Star Game. Amazon Prime Video : 1,8 milliard de dollars par an pour un nombre de matches indéterminé, dont une finale de conférence tous les deux ans, plusieurs matches de playoffs et le In-Season Tournament.

Les droits de la WNBA seront répartis entre les trois diffuseurs, avec une augmentation financière significative qui favorisera la croissance de la ligue. Les droits internationaux iront principalement à Amazon, mais ESPN en récupérera également une part.

La liste pourrait cependant changer avant lundi. TNT, le diffuseur de la NBA depuis 35 ans, a la possibilité de s’aligner sur les offres de NBC ou d’Amazon. La chaîne, dirigée par Warner Bros Discovery, a reçu les propositions concurrentes et un porte-parole a indiqué à Front Office Sports qu’ils « les examinent et préparent une réponse en vue de s’aligner » dans les prochains jours. Selon Deadline, ils envisagent de matcher l’offre d’Amazon.

La WNBA va faire +300% en droits TV, l'avenir s'annonce radieux

Qu’est-ce que ce nouvel accord change pour la NBA ?

Cet accord représente une grande victoire éclatante pour la NBA. Financièrement, elle ne pouvait pas espérer mieux. Les droits payés par ESPN (2,6 mds $/an) égalent à eux seuls ceux que la ligue perçoit annuellement pour l’ensemble de ses diffuseurs depuis 2016. Et ce, malgré la chute des audiences et un marché des médias incertain. Sécuriser cet accord pourrait ainsi ouvrir de nombreuses portes.

Avec le nouveau CBA en place et la question des droits TV réglée, le Championnat nord-américain peut se pencher sur de nouveaux projets. Parmi eux, une potentielle expansion pour ajouter de nouvelles équipes, dont une probablement à Las Vegas, attendue depuis déjà longtemps.

Pour les joueurs, cet accord assure une hausse du salary cap de 10 % chaque année. Cela signifie que les contrats — dont les salaires correspondent en réalité à un pourcentage du cap — seront de plus en plus lucratifs. La NBA pourrait ainsi voir ses premiers athlètes toucher plus de 100 millions de dollars par an dès la saison 2032-2033.

Cette manne financière pourrait transformer la manière dont les joueurs envisagent leur carrière. « Je pensais prendre ma retraite à 34 ou 35 ans, histoire de garder un peu de jus. Mais en découvrant ce nouveau contrat TV, je me suis dit : “Vous savez quoi ? Je vais jouer jusqu’à ce que mes genoux lâchent” », a par exemple lancé Josh Hart, invité du podcast « Front Office Sports Today », à propos du nouvel accord de diffusion.

Josh Hart had plans to retire at 34 or 35. But after hearing the details of the NBA’s new media-rights deals, he changed his mind: “I’m gonna play until my knees fall off.” Full interview with @jalenbrunson1 and @joshhart » https://t.co/81dr6YBfq3 pic.twitter.com/Kcl96TXpC8 — Front Office Sports Today (@FOS_Today) July 18, 2024

Qu’est-ce que cela change pour les spectateurs ?

Quand il s’agit de la diffusion de la ligue, les premiers impactés sont les spectateurs. Pour les Américains, ce nouveau contrat présente des avantages et des inconvénients. La couverture de la NBA sera meilleure à l’échelle nationale, mais la répartition des matches sera plus éclatée.

Pour les fans français, l’incertitude persiste. Le contrat avec beIN Sports expire et aucun renouvellement n’est encore annoncé. Des rumeurs citent Amazon Prime Video comme potentiel diffuseur en France et la plateforme a négocié les droits internationaux dans le nouvel accord, mais rien n’est verrouillé. Si TNT s’aligne sur l’offre d’Amazon, cela pourrait changer la donne.

Ces doutes sont accentués par le flou autour de NBA TV et NBA.com (et donc le League Pass pour ce qui nous concerne), les systèmes de diffusion internes de la ligue. « Je ne sais pas. Trop de choses sont encore en jeu », a déclaré Adam Silver mardi, interrogé au sujet de ces deux dispositifs. Il faut espérer que ces questions soient éclaircies après lundi, en fonction de la décision de TNT, mais la finalisation du dispositif pourrait prendre du temps.

La NBA continue de songer à son expansion