La NBA met fin à la polémique sur le Game 5 entre Pistons et Cavaliers

C’est après visionnage des images de la dernière action du quatrième quart-temps que la NBA a donné raison aux arbitres.

JB Bickerstaff et les Detroit Pistons ont crié au scandale en conférence de presse après leur défaite contre les Cleveland Cavaliers lors du Game 5 potentiellement déterminant dans cette série. Ils se sont plaints d’une éventuelle faute non sifflée sur Ausar Thompson après que celui-ci venait de récupérer le ballon sur l’ultime possession du quatrième quart-temps. Le jeune ailier aurait pu obtenir deux lancers-francs alors que le score était de 103 partout à ce moment-là.

Les arbitres justifient leur non-call polémique sur Jarrett Allen

Mais si le coach et le staff du Michigan avait vraiment pris le temps de revoir l’action, ils se seraient rendus compte que Thompson trébuche plus ou moins tout seul. La NBA est arrivée à la même conclusion et c’est ce qu’elle a fait savoir lors de son fameux « L2M report ». Pour elle, le contact entre Ausar Thompson et Jarrett Allen reste marginal.

Il y a bien d’autres raisons qui expliquent cette défaite cruciale des Pistons après avoir menés de 9 points à 3 minutes de la fin du match.