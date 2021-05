Jordan Poole a voulu claquer le poster de l’année sur LeBron James

Jordan Poole est un jeune homme plein de confiance. Même avec seulement deux ans d’expérience dans les jambes, il prend sa chance à chaque fois que Steve Kerr le lance sur le parquet. Et ça paye, puisqu’il met parfois des paniers importants. Comme hier soir, avec son trois-points dans les dernières minutes de la partie.

Dans ses jambes, justement, il y a aussi de la dynamite. Ou des ressorts. Parce qu’il en fallait pour caler ce crossover avant de décoller direction le cercle. Il allait postériser méchamment LeBron James.

Le King a coupé sa route et l’a… fauché. La puissance de la superstar des Los Angeles Lakers fait la différence puisque Jordan Poole n’a pas réussi à conclure son dunk après le contact. Mais c’est une faute. Les arbitres auraient pu et auraient dû siffler faute. Dans tous les cas, l’action était de toute façon ratée mais on n’est pas passé loin du poster de la saison.

Les deux hommes avaient-ils déjà un précédent ?

